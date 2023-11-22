Иран представил модификацию ударных дронов Shahed-136, которая имеет реактивный двигатель и обновленные системы наведения - Shahed-238.

После оглушительного успеха беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Украине Иран представил реактивную версию популярного боеприпаса Shahed-238. Имея ту же конструкцию, что и его предшественник, беспилотник имеет три подварианта с различными системами наведения и самонаведения.

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Хотя неизвестно, запущены ли беспилотники в массовое производство в Иране, до этого этапа осталось совсем немного времени, учитывая усилия Тегерана по созданию большого и разнообразного арсенала беспилотных летательных аппаратов. Также было бы интересно посмотреть, использует ли Российская Федерация функцию реактивного двигателя на своем клоне Shahed-136 он же «Герань-2».

В 2023 году Россия создала специализированный завод по производству беспилотных летательных аппаратов в особой экономической зоне «Алабуга» исключительно для воспроизведения иранских беспилотников в рамках растущих оборонно-промышленных связей между двумя странами. Но вполне возможно, что новые Shahed-136 с реактивными двигателями не будут учитываться в связи с тем, что это уже новые технологии.

Инженеры и менеджеры российского и иранского заводов по производству беспилотных летательных аппаратов имели тесную техническую переписку по поводу производства самолета, как показали западные разведданные и спутниковые снимки. Маловероятно, что иранские ученые в области обороны не получили отзывов из первых рук.

На фотографиях, опубликованных на платформе X, изображены три беспилотника Shahed-238 с разными головными устройствами самонаведения. У дрона в крайнем левом углу носовая часть была закрыта белым объектом, похожим на лист, в то время как тот, что посередине, был полностью цельным, а у последнего была стеклянная секция. Это означает лишь то, что третий Shahed-238 оснащен электрооптической/инфракрасной системой самонаведения. Тот, что посередине, не имеет ее и летит к своей цели на основе заданных координат, руководствуясь комбинацией спутниковой навигации (SATNAV) или инерциальной навигационной системы (INS). Первый подвариант, возможно, оснащен радиочастотной или радиолокационной головкой самонаведения.

По информации издания Reuters, усовершенствования Shahed-136 с реактивным двигателем можно считать лишь логичным развитием событий после того, как иранские государственные СМИ представили версию в конце сентября 2022 года. Оригинальные беспилотники с толкающим винтом приводились в действие поршневым двигателем MD550, издававшим характерный звук и именно звук дрона принес им прозвище «мопед».





С другой задней частью новый беспилотник был показан пикирующим вниз и поражающим наземную цель. Какой турбореактивный двигатель приводит в действие беспилотник, неясно. Аналитики Reuters, однако, полагают, что это может быть коммерчески доступный двигатель для хобби, продаваемый любителям авиации и самолетов с дистанционным управлением, при этом иранские инженеры, возможно, перепроектируют простую силовую установку и начнут массовое производство со своими доработками. Однако точная информация и технические характеристики двигателя остаются неясными.

Другая версия этого более раннего Shahed-136 с турбореактивным двигателем имеет электрооптический шар башни под носовой частью. Специалисты, анализирующие иранские военные дела, отметили, что это очень необычно, заявив, что иранские боеприпасы добычно имеют датчик EO/IR, встроенный в носовую часть.

Ссылаясь на этот беспилотник, Министерство обороны Ирана опубликовало 13 ноября 2023 года сообщение, в котором говорилось, что этот Shahed-136 будет служить Ирану в качестве высококлассного, более дорогого летающего боеприпаса с реактивным двигателем и шариком EO для определения местоположения целей. Впоследствии это было обозначено как Shahed-238, новая серия беспилотных летательных платформ с различными вариантами и функциями.

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По данным издания Washington Post сообщается о том, что почти 90% компьютерных чипов и электрических устройств для беспилотных летательных аппаратов произведены на Западе и в США. Это включает в себя 21 подкомпонент производства Texas Instruments внутри блока управления полетом, 13 компонентов производства массачусетской компании Analog Devices в основных печатных платах дронов и акселерометр, необходимый для автономного полета беспилотника по заранее запрограммированной траектории в случае потери спутниковой навигации.