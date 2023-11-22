Компания Seagate Technology анонсировала SSD семейства Nytro 4350, предназначенные для применения в дата-центрах.

Компания Seagate Technology представила твердотельный накопитель NVMe M.2 под названием Nytro 4350 NVMe SSD, предназначенный для центров обработки данных, с подключением PCI Express 4.0 (x4). Эта линейка твердотельных накопителей предлагает три различные модели емкостью 480 Гб, 960 Гб и 1,92 Тб.

реклама

В устройствах Nytro 4350 NVMe SSD используется контроллер Phison и флэш-память eTLC NAND, которая известна своей долговечностью. Они оснащены защитой от потери питания, сквозной защитой данных и функциями интеллектуального контроля температуры. Компания Seagate Technology также предлагает утилиту SeaTools, позволяющую отслеживать состояние накопителя в режиме реального времени.

Технические характеристики твердотельных накопителей Nytro 4350 NVMe включают максимальную скорость последовательного чтения 5,5 тыс. Мб/с и максимальную скорость последовательной записи 2 тыс. Мб/с. Накопители обеспечивают до 800 тыс. операций ввода-вывода при случайном чтении и до 58 тыс. операций ввода-вывода при случайной записи. При производительности 1 запись на диск в день (DWPD) общая емкость записываемых байт (TBW) составляет 936 Тб для модели емкостью 480 Гб, 1890 Тб для модели емкостью 960 Гб и 3,8 тыс. Тб для модели емкостью 1,92 Тб. Среднее время наработки на отказ (MTBF) оценивается в 2 млн часов.

Физически твердотельные накопители имеют размеры 22,15 мм в ширину, 80,15 мм в длину и 4,08 мм в высоту при весе 10 гр. Seagate Technology предоставляет 5-летнюю гарантию на эти продукты.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Модели твердотельных накопителей Nytro 4350 NVMe: