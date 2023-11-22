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devchidable
Разогнанный AMD Ryzen Thread ripper Pro 7995WX установил новый мировой рекорд многоядерности
Флагманский процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX с 96 ядрами способен превысить 100 000 баллов в бенчмарке Cinebench R23, даже без принудительного увеличения тактовой частоты.

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На пресс-конференции, посвященной запуску новой серии Ryzen Threadripper Pro 7000WX, компания AMD сообщила о том, что новый Ryzen Threadripper Pro 7995WX сможет набрать более 184 тыс. очков в Cinebench R23 при разгоне. Однако, похоже, инженеры AMD недооценили возможности профессиональных оверклокеров.

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На пресс-конференции AMD в октябре 2023 года, инженеры компании показали презентацию, по ней они утверждали, что Threadripper Pro 7995WX может с легкостью побить рекордсмена Cinebench R23 того времени, если его правильно разогнать. В презентации говорилось, что Ryazan Thread ripper 7995WX может набрать 184 028 баллов, вероятно, при использовании охлаждения LN2. На тот момент мировой рекорд составлял 147 668 баллов, установленный на двухпроцессорной машине EPYC со 192 ядрами.

Недавно пользователи видели, что 7995WX набрал 161 тыс. баллов на Cinebench R23 при воздушном охлаждении и 167 тыс. баллов при водяном, но, похоже, у чипа еще больший потенциал. Некоторые оверклокеры, которым в руки попали образцы Ryzen Threadripper Pro 7995WX в начале ноября 2023 года, начали играть с этими процессорами и протестировали их, а именно Sampson и DogFace.

Согласно китайскому изданию QuasarZone, используя возможности охлаждения жидким азотом и массивный медный радиатор, DogFace довел AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX до колоссальных 183 391 баллов, что довольно близко к заявлениям разработчиков AMD. Однако американский тестировщик под ником SAMPSON превзошел ожидания инженеров из AMD, набрав 186 756 баллов на примере того же процессора и установив новый мировой рекорд. Вскоре после этого продолжали поступать новые рекорды, и на момент написания статьи лучшим бомбардиром был Safedisk с 210 702 очками и похоже это еще не предел.

SAMPSON - 186 756 баллов

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#amd #процессор #оверклокинг #amd ryzen threadripper pro 7995wx #разгон компьютеров #dogface #safedisk #sampson
Источник: hwbot.org
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Shatun29
12:48
Я выше ровно об этом и написал, но некоторым бестолку показывать пальцем в небо, один хрен будут смотреть на палец.
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Truth Sееker
12:47
3 таких административки в течении года и уже будет уголовка, а там и до 5 лет можно получить, да и сумма штрафа не маленькая
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OgoGoLog
12:45
Всегда можно было съехать и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Значит в группе ещё что-то было.
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Profit
12:42
опять бездоказанный бред))))))) ну, как обычно от трусика-балабола бесполезного ничего бОльшего ожидать и не требуется)))))))))))
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