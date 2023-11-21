Microsoft решил взять к себе на работу экс-гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, а также сооснователя этой компании Грега Брокмана.

В сфере искусственного интеллекта произошло немало драматических событий. 17 ноября 2023 года компания OpenAI, стоящая за технологией ChatGPT, уволила своего генерального директора Сэма Альтмана, шаг, который шокировал многих внутри компании и за ее пределами. До этого момента OpenAI была чрезвычайно успешной под руководством Альтмана, который также помог наладить партнерские отношения с такими крупными компаниями, как Microsoft.

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Сразу после объявления об увольнении Сэма Альтмана поступило требование восстановить его в должности, причем многие поставили под сомнение решение совета директоров. У компании Microsoft, ключевого партнера OpenAI, было столько же вопросов, и, похоже, ответы им не понравились, поскольку генеральный директор Microsoft Сатья Наделла быстро нанял Альтмана в Microsoft и назначил его генеральным директором новой исследовательской группы по искусственному интеллекту. Важно отметить, что соучредитель Open AI Грег Брокман также присоединяется к Альтману, где снова вместе будут уже работать на Microsoft.

После этого многие сотрудники OpenAI начали публиковать на платформе Х фразу «OpenAI - ничто без своих сотрудников». Журналистка издания The Verge Кара Свишер, сообщила, что подавляющее большинство сотрудников подписали письмо с призывом к совету директоров отменить свое решение и уйти самим в отставку.

По информации The Verge, в то время, когда люди часто слышат страшные истории о плохих начальниках и бесхозяйственности руководства, приятно видеть, что компания, казалось бы, настолько хорошо управляется, что подавляющее большинство сотрудников готовы заступиться за своего генерального директора и более того, угрожать уйти вместе с ним. Однако, поскольку Сэм Альтман теперь переходит в транснациональную корпорацию Microsoft, правление OpenAI, скорее всего, упустило свою возможность все исправить.

Сообщается, что Microsoft начала сообщать сотрудникам OpenAI, что в их компании для них найдется место в новой команде Альтмана, если они решат уволиться из OpenAI. Учитывая подавляющую поддержку Альтмана и Брокмана, кажется вероятным, что OpenAI потеряет значительную часть своей рабочей силы, а Microsoft внезапно получит все таланты, стоящие за созданием и развитием технологии ChatGPT, без необходимости совершать какие-либо приобретения.

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Аналитик Боб Крисби рассуждает на эту тему так, если сотрудники действительно уйдут, чтобы присоединиться к Альтману в Microsoft, то это может стать крупнейшей неразберихой за все время. Компания OpenAI был на переднем крае разработки искусственного интеллекта, а ChatGPT - самый известный и широко используемый инструмент искусственного интеллекта, доступный на 21 ноября 2023 года. Теперь совет директоров OpenAI потенциально передал все это право Microsoft. Помимо этого, мы до сих пор на самом деле не знаем, почему Альтман был уволен в первую очередь. Это действительно грубая ошибка эпических масштабов.