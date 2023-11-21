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devchidable
Россия планирует создать двухместный самолет-невидимку на базе истребителей Су-57 и Су-30
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) запатентовала двухместный малозаметный самолет тактической авиации.

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Согласно документации, поданной в национальный патентный орган России, разработчики истребителя-невидимки Су-57 и реактивных самолетов Су-30 предусмотрели двухместный тренажер-невидимку. Документы, представленные в заявке на патент в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (FSIP), показывают, что учебно-тренировочный самолет в основном идентичен этим двум самолетам с очень незначительными конструктивными отличиями.

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Су-57 последовательно достигал новых высот, будучи оперативно задействованным в миссиях по подавлению противовоздушной обороны противника (SEAD/DEAD) в июне 2022 года. Самолет получил технологию интерфейса пилота, теперь в кабине пилота есть поддержка искусственного интеллекта (ИИ), а также были добавлены сложные системы связи и расширяющуюся интеграцию с беспилотным боевым летательным аппаратом С-70 «Охотник» (UCAV), который должен выступать в качестве его ведомого.

Предположим, что план Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) осуществится, Россия станет второй страной, имеющей двухместный реактивный самолет-невидимку, после Китая, который также представил двухместный вариант J-20. Однако, хотя новый реактивный самолет поразительно похож на Су-57, на конец ноября 2023 года неизвестно, считается ли он официально вариантом оригинального самолета или совершенно новым самолетом, который также может получить другое обозначение. Большей ясности можно ожидать в начале 2024 года, поскольку российская оборонная промышленность прольет больше света на свои будущие программы.

Согласно патентному документу, доступному на веб-сайте FSIP, он был зарегистрирован 17 ноября 2023 года, через шесть месяцев после его подачи от 23 мая 2023 года. Владельцем патента было определено ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

По данным из патента, большое внимание уделяется передовой системе связи, которая помогает самолету выполнять роль как бортового командного пункта для сетевых операций смешанной группы воздушных судов, так и управления различными типами воздушных судов, как пилотируемых, так и беспилотных. Эта роль пункта управления воздушным движением также будет включать в себя военные формирования.

Система связи самолета позволяет осуществлять связь с использованием широкого спектра типов связи, работая как в открытом, так и в зашифрованном режимах. Она работает в таких режимах как:

  • Сантиметровые длины волн для передачи фото- и видео- изображений;
  • Коротковолновый диапазон длин волн для обмена речевой информацией на большие расстояния;
  • Ультракоротковолновый диапазон длин волн для обмена речевой (голосовой) и телекодовой информацией в режиме «борт - борт»;
  • Использование терминала группового действия – для групповой передачи голосовой и телекодовой информации между абонентами группы воздушных судов;
  • Использование спутниковой космической связи – для передачи голосовой и телекодовой информации через спутники.

 

В совокупности это все обеспечивает гибкость в боевом применении при решении задач воздушного командного пункта в любых погодных условиях и при постановке помех противником. Такая ориентация на сетевое взаимодействие согласуется с тем, как государственные СМИ описывали первое оперативное применение Су-57 в специальной военной операции (СВО) на Украине. Стоит напомнить, что в сообщении российского издания РИА Новости от 9 июня 2022 года говорилось, что четыре Су-57 были использованы в продолжающейся СВО на Украине. Авиационное звено было подключено к единой информационной сети для уничтожения систем противовоздушной обороны с помощью автоматических систем связи, передачи данных, навигации и идентификации в режиме реального времени. Также была подтверждена низкая радиолокационная заметность Су-57, сообщалось в новости.

В описании конструкции на протяжении всего длинного технического патентного документа отмечается, что она также соответствует конструктивным особенностям Су-57. Главным из них является характерная особенность слитного крыла с корпусом, при которой верхняя часть фюзеляжа и корни крыла плавно сливаются, без заметного разделения. Даже планер Су-30 характеризуется этой особенностью, когда самолет виден сверху.

В сообщении ТАСС говорится: Самолетом, наиболее близким к изобретению, является семейство самолетов Су-30МК, с которым у него будет несколько общих черт и, соответственно, характеристик. Другие описания подразумевают внутренние отсеки для вооружения, как у Су-57, F-22, F-35 и J-20. Они расположены по центральной линии днища между воздухозаборниками двигателя.

По информации из документа, использование различного авиационного вооружения в скрытой конфигурации, а также беспилотных летательных аппаратов, вставных топливных баков и других сменных целевых модулей из грузового отсека двухместного многофункционального самолета достигается за счет конструкции грузового отсека. Два грузовых отсека расположены один за другим вдоль плоскость симметрии самолета между мотогондолами планера, говорится в документе FSIP.

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В этом контексте упоминание о беспилотных летательных аппаратах может быть воспринято только как внутренние отсеки и их пусковые площадки, выпускающие беспилотные летательные аппараты. Они могут выполнять ряд функций для миссий SEAD/DEAD, таких как электронная разведка (ELINT) или приманки для привлечения огня ПВО противника. Однако это всего лишь предположение, основанное на описании и формулировках в патентных документах.

#сво #су-30 #авиастроение #самолет-невидимка #истребителеь #пао «оак» #пао «объединенная авиастроительная корпорация»
Источник: fips.ru
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