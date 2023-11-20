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Ядерная промышленность, нефть и газ будут основными целями хакеров в 2024 году
Исследование Resecurity углубляется в уникальные тенденции в области вирусов-вымогателей, на которые ссылается Министерство внутренней безопасности США в своей недавно опубликованной оценке угроз Intelligence Enterprise Homeland.

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Энергетический сектор, включая ядерные объекты и связанные с ними исследовательские организации, станут привлекательной мишенью для хакеров, которые используют вирусы-вымогатели. Из отрасли для злоумышленников есть возможность получения ценных данных и значительных сумм в качестве выплат.

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Американская компания Resecurity выявила тревожный рост числа операторов программ-вымогателей, нацеленных на энергетический сектор, включая ядерные объекты и связанные с ними исследовательские организации. За последний год злоумышленники атаковали энергетические установки в Северной Америке, Азии и Европейском союзе.

В Европейском союзе ежедневная деловая газета Handelsblatt сообщила, что атаки посредством вирусов-вымогателей, нацеленных на энергетический сектор, в 2022 году более чем удвоились по сравнению с 2021 годом, при этом правозащитники зафиксировали 21 атаку в течение октября 2022 года.

Исследование Resecurity углубляется в уникальные тенденции в области вирусов-вымогателей, на которые ссылается Министерство внутренней безопасности США в своей недавно опубликованной оценке угроз Intelligence Enterprise Homeland. В период с января 2020 по декабрь 2022 года количество известных атак вирусов-вымогателей в Соединенных Штатах увеличилось на 47%, говорится в отчете ведомства. Агентство также отметило, что хакеры вымогали по меньшей мере $449,1 млн по всему миру в течение первой половины 2023 года, и ожидается, что это будет их второй по прибыльности год.

Тревожная эскалация атак вирусов-вымогателей на энергетический сектор и критически важную инфраструктуру - это тенденция, которую нельзя игнорировать. Поскольку по меньшей мере дюжина группировок, таких как BlackCat/ALPHV, Medusa и LockBit 3.0, усиливают свое внимание к энергетическому сектору.

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Заглядывая в будущее, аналитики Resecurity прогнозируют на 2024 год значительный рост целенаправленных киберугроз, особенно в связи с тем, что группы вымогателей все чаще отдают предпочтение ценным объектам в энергетическом секторе и его цепочке поставок.

#хакеры #информационная безопасность #информационные технологии #прогноз #хакерские атаки #blackcat/alphv #medusa #resecurity #министерство внутренней безопасности сша #энергетический сектор
Источник: helpnetsecurity.com
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