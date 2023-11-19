Германия готова поставлять Индии подводные лодки и вместе с союзниками добиваться снижения ее зависимости от других стран.

Один из крупнейших промышленных концернов Германии ThyssenKrupp предложила Индии более крупную версию подводных лодок класса HDW 214. Обычные дизельные подводные лодки предлагаются по сделке стоимостью $4,8 млрд за шесть подводных лодок проекта 75I.

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В отличие от требуемых 24 обычных подводных лодок, индийский подводный флот располагает только 16 подводными лодками. За исключением шести недавно построенных подводных лодок, остальным подлодкам более 30 лет, и срок их вывода из эксплуатации приближается.

Упор индийского правительства на «Производить в Индии» указывает на то, что военно-морской флот Индии согласится с участником торгов, предлагающим лучшую и самую крупную передачу технологий.

Объявляя тендер в июле 2023 года, Министерство обороны Индии заявило, что ожидает существенной передачи технологий индийским верфям, помимо оснащения подводных лодок воздухонезависимой двигательной установкой (AIP). Данная технология помогает обычным судам дольше оставаться под водой.

Подводные лодки типа 214 - это стандартный проект, который потребует некоторой модификации, чтобы соответствовать требованиям индийского военно-морского флота, сообщил представитель ThyssenKrupp. Подводные лодки HDW типа 214 - это однокорпусные субмарины с одним отсеком, в которых сочетаются принципы проектирования семейства HDW класса 209 и выдающиеся характеристики лодок HDW класса 212A. Тип 214 является классом дизель-электрических подводных лодок, разработанных исключительно для экспорта компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW). В качестве экспортной конструкции ему не хватает некоторых классифицированных технологий типа 212, таких как корпус из немагнитной стали, что затрудняет обнаружение с помощью детектора магнитных аномалий.

Увеличенная глубина погружения, модульное сочетание вооружения и датчиков, а также полностью интегрированные функции AIP делают HDW класса 214 незаменимым для усиления военно-морской мощи Индии, поскольку китайские подводные лодки совершают беспрецедентный набег в регион Индийского океана. Технология AIP увеличивает подводную выносливость подводной лодки между зарядками аккумуляторов в три-четыре раза, тем самым снижая ее уязвимость к обнаружению. По мере увеличения военно-морского присутствия Китая в Индийском океане подводные лодки с AIP могут гораздо лучше следить за ними, оставаясь незамеченными. Немцы были пионерами в успешном внедрении системы AIP на топливных элементах на борту своих подводных лодок, которую также используют Израиль, Германия и Турция. Южнокорейская система AIP также была разработана на основе немецкой.

Подводные силы Китая заставляют даже мировые державы опасаться их огромной численности. Пекин не скрывает своих намерений доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе и, более конкретно, в регионе Индийского океана. У Китая же подводные силы насчитывают 76 платформ, в том числе 8 ПЛАРБ (подводных лодок с баллистическими ракетами), 13 ПЛАРБ (атомных ударных подводных лодок) и 55 ПЛАРБ (дизель–электрических подводных лодок). Потенциал же подлодок Индии остается удручающе низким: всего 16 обычных и одна ПЛАРБ INS Arihant. Одна подводная лодка класса SSN «Акула», арендованная у России, еще не прибыла.

Общее военно-морское эмпирическое правило заключается в том, что на каждое действующее судно требуются еще два - одно готовится к развертыванию, а другое прекращает недавние операции. Эти цифры необходимы для того, чтобы соответствовать графику технического обслуживания, отдыха и тренировок экипажа. Считается, что в мирное время будет задействована только треть флота. В военное время может быть задействовано больше судов, но все же разумно реалистично оценивать их наличие.

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Запад начинает осознавать тот факт, что сильная Индия - их лучшая ставка против воинственного Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия приобрела четыре обычные подводные лодки типа 1500 у западногерманской компании HDW в 1981 году, чтобы приобрести ноу-хау в области строительства подводных лодок. Но проектная группа подводных лодок ВМС Индии не смогла освоить возможности проектирования или разработки подводной лодки. Подводные лодки HDW сопровождались подробным планом строительства пятой и шестой подводных лодок собственными силами. Проект провалился, поскольку в 1987 году компания попала в черный список в Индии по подозрению во взяточничестве.