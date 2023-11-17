Илон Маск в соцсети X сообщил, что старт гигантской ракеты с кораблём Starship перенесён на утро 18 ноября 2023 года.

Второй испытательный полет революционной ракеты SpaceX Starship был отложен. Задержка, объявленная Илоном Маском, связана с необходимостью замены критически важного элемента оборудования - привода так называемого плавника или же решетчатого крыла - на первой ступени ракеты, также известной как Super Heavy. Эти ребра играют решающую роль в возвращении ракеты-носителя на Землю. Следовательно, испытательный полет, первоначально запланированный на 17 ноября 2023 года, был перенесен на утро 18 ноября с точным 20-минутным интервалом запуска.

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Привод плавника, о котором идет речь, относится к системе GRID, важнейшему компоненту ракеты-носителя Super Heavy. Эта техническая заминка привела к необходимости переноса запуска с 17 на 18 ноября. Запланированный запуск теперь назначен на раннее утреннее окно, которое откроется в субботу в 8 утра по восточному времени.

Этот полет знаменует собой критическое испытание для ракет нового поколения SpaceX. Ожидается, что Super Heavy упадет в Мексиканский залив через семь минут после запуска. Одновременно Starship, верхняя ступень ракеты, должна выйти на орбиту Земли и приземлиться вблизи Гавайев примерно через 90 минут. Этот запуск вызывает большие ожидания, поскольку является важным шагом в амбициозной кампании SpaceX по разработке полностью многоразовой ракетной системы, способной доставлять спутники и людей на Луну и, возможно, на Марс.





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Задержка с испытательным полетом означает приверженность SpaceX обеспечению успешной миссии. Уделяя необходимое время замене привода решетчатого ребра, SpaceX уделяет приоритетное внимание готовности и целостности космического корабля. Это свидетельство тщательной подготовки, которая требуется для выполнения сложных миссий с высокими ставками, подобных этой. По большому счету, 24-часовая задержка - это небольшая цена за миссию, которая потенциально может произвести революцию в космических путешествиях.