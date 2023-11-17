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Сына Рамзана Кадырова наградили еще двумя орденами
Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью вуза спецназа.

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17 ноября 2023 года Адам Кадыров, сын чеченского лидера Рамзана Кадырова, был удостоен престижных наград, в том числе ордена «За трудовую доблесть России» и медали первой степени «За вклад в развитие Российского университета спецназа» первой степени. Эти награды, объявленные министром национальной политики, внешних связей, печати и информации республики Ахмедом Дудаевым, свидетельствуют о значительном вкладе Адама Кадырова в развитие региона и национального учебного заведения спецназа в Чечне.

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В 2023 году признание заслуг Адама Кадырова породило слухи о том, что его отец, Рамзан Кадыров, готовится к передаче власти. На фоне слухов о проблемах со здоровьем Кадырова постепенно появляется версия о планируемом преемничестве. Заметное продвижение чеченским лидером своей семьи, особенно сына Адама, с лета 2023 года, на ключевые государственные посты указывает на потенциальные планы преемственности.

В октябре 2023 года издание Mash уже отмечало молчаливое одобрение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным действий Кадырова, особенно недавних почестей его сына. Предполагается, что цель Кадырова - править еще десять лет и потенциально позиционировать себя как «главного мусульманина России». Этот шаг может быть частью более широкой стратегии по обеспечению политического будущего его семьи в Чечне и России в целом.

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Стремительный взлет Адама Кадырова в сочетании с заметным продвижением по службе других членов семьи Кадырова указывает на наличие стратегического плана. Напомним, что Адам Кадыров был избран начальником управления безопасности главы Чечни в начале ноября 2023 года и позже был удостоен звания Героя Чечни. Такая схема продвижения родственников на важные посты наводит на мысль о том, что Кадыров закладывает фундамент для своей преемственности. Это также поднимает вопросы о его будущем у власти, учитывая слухи, связанные с его здоровьем.

#россия #политика #рамзан кадыров #награда #награждение #адам кадыров #мусульмане россии #чита кадырова
Источник: ria.ru
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