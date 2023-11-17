Главный штаб ВМФ РФ предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку «Нерпа» проекта 971У.

Военно-морской флот России намерен демонтировать поврежденную атомную подводную лодку проекта 971У «Щука-Б», арендованную ВМС Индии и носила имя «Чакра-2».

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По финансовым соображениям Главное командование Военно-морского флота считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одной из верфей под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать.

«Нерпа» впервые была повреждена во время аренды в ВМС Индии 3 октября 2017 года. Тогдашний начальник военно-морского штаба Индии адмирал Сунил Ланба подтвердил несчастный случай 1 декабря 2017 года, выступая на пресс-конференции в преддверии Дня военно-морского флота в том году. Со слов Ланба, у «Чакры-2» был поврежден гидроакустический купол, а также две панели корпуса были смещены.

Авария произошла, когда подводная лодка входила в гавань Вишакхапатнама. Издание ТАСС сообщает о том, что Россия выделила $20 млн на ремонт гидроакустического купола «Чакра-2». В стоимость входило изготовление сменных панелей на их предприятии и доставка их в Индию.

В апреле 2020 года на борту «Чакра-2» взорвался баллон с воздухом высокого давления, повредив оба корпуса. Электронное оружие и гидроакустическое оборудование также были повреждены. После взрыва Индия решила досрочно расторгнуть договор аренды подводной лодки.

Строительство атомной ударной подводной лодки "Нерпа" водоизмещением 8140 тонн началось в 1991 году на Амурском судостроительном заводе, но было приостановлено более чем на десять лет из-за отсутствия финансирования. В 2000 году Индия и Россия подписали соглашение о долгосрочной аренде К-152 «Нерпа». На момент заключения соглашения «Нерпа» была технически готова на 86,5%. Предполагалось, что вторая подводная лодка того же типа будет достроена и впоследствии передана в аренду Индии.

«Нерпа» приступила к ходовым испытаниям на верфи в России 27 октября 2008 года. 8 ноября подводная лодка попала в тяжелую аварию во время службы на Тихоокеанском флоте России, в результате которой погибли 20 человек и еще 21 получил ранения. Случайно сработала система противопожарной защиты подводной лодки, в результате чего произошел выброс ядовитого газа фреона. Авария произошла с участием 81 обслуживающего персонала на борту и не повлияла на реактор подводной лодки. Комиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного обращения с датчиком температуры на борту, что привело к выбросу смертельно опасного газа фреона. Подводнику Дмитрию Гробову было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве за ввод неверных данных о температуре в жилых помещениях подводной лодки, из-за чего система пожаротушения выпустила газ фреон.

В июле 2018 года новостное агентство Sputnik сообщил, что Индия и Россия начали обсуждать совместное строительство и разработку атомной подводной лодки по экономически выгодной цене на индийской верфи. Исходя из этого предложения, обе страны намерены разработать прототип менее чем за $200 млн. Российская фирма передаст технические ноу-хау и сопутствующие документы индийской верфи.

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Но, по информации Министерство обороны Индии, уже в сентябре 2021 года Индия и Франция достигли соглашения на высшем уровне о сотрудничестве как в военно-технических, так и в военно-промышленных вопросах, связанных с проектом-78А. В соответствии с соглашением, французская военно-морская группа и компания Thales помогут индийской компании Larsen&Tuobro построить двухкорпусные подводные лодки водоизмещением 4,8 тыс. тонн.