Bohemia Interactive выпускает обновление 1.0 для своей игры Arms Reforged, дополненное обширным списком игровых дополнений, изменений и исправлений.

Разработчик из студии Bohemia Interactive дополнили список функций для Arms Reforged, чтобы завершить разработку игры в раннем доступе для ПК и Xbox. Игра вышла в версии 1.0, дополненной обширным списком изменений, которые игроки могут загрузить, поскольку разработчики на 17 ноября 2023 года продолжают оптимизировать игру в соответствии с запланированной дорожной картой.

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Arma Reforger - это последняя часть серии Arma от Bohemia Interactive. Действие разворачивается в разгар холодной войны, игроки на стороне армии США и Советской Армии вступают в реалистичные бои. Военно-стратегический симулятор представляет новую механику и многопользовательские компоненты, с которыми игроки могут экспериментировать на двух игровых картах - Эвероне и Арланде. На протяжении всего периода раннего доступа к Arma Reforger разработчики постоянно добавляли контент и исправляла проблемы. Последнее обновление было выпущено 26 сентября 2023 года, и оно было сосредоточено на проблемах стабильности и мастерских.

Когда Bohemia Interactive завершила работу над функциями наземной поддержки Arma Reforger, дополнительными вертолетами и системой снабжения, игра вышла в свет с обновлением 1.0. Со слов разработчиков, игра готова покинуть разработку в раннем доступе, заявив, что она достигла уровня, который они считают готовым в официальной публикации обновления. Поскольку разработка в раннем доступе достигла определенных этапов, в обновлении 1.0 будет представлен длинный список изменений, которые улучшат Arma Reforger во многих отношениях. Некоторые ключевые функции обновления 1.0 включают новые службы поддержки, вторичные повреждения, реконфигурацию персонажей, возможность создавать несколько файлов сохранения и многое другое.

Обновление 1.0 для Arma Reforger поставляется в комплекте с огромным списком изменений и исправлений, которые затрагивают множество функций в игре. Обновление является гигантским во всем - от изменений баланса в экшене до реализации игрового процесса с искусственным интеллектом и корректировок в мультиплеере, что в конечном итоге расширяет возможности для геймеров.

В дополнение к изменениям и исправлениям для Arma Reforger, обновление 1.0 также исправит пару проблем, которые касаются мастерской и режима Game Master. The Game Master получила несколько дополнений, дополняющих список исправлений, которые к ней прилагаются. Arma Reforger является родиной режима Game Master после его первоначальной премьеры в дополнении Zeus для Arma 3. Кроме того, моды могут быть внедрены в игровой процесс тактического шутера благодаря Workshop, сервису репозиториев Bohemia Interactive, который доступен как для ПК, так и для Xbox. Однако следует отметить, что изменения в Workshop затрагивают только игроков Xbox.





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Заглядывая вперед, игроки могут ожидать, что в игре появится много изменений, если обратиться к дорожной карте Arma Reforger. Следующие шаги студии Bohemia Interactive включают работу над механикой воздушного нападения в игре, функциями строительства баз и разрушаемыми зданиями, которые не были представлены в раннем доступе.