Несмотря на неудачный запуск и продолжающиеся проблемы, издатель сообщил о том, что Payday 3 вернула свои деньги за две недели.

Издатель Deep Silver и разработчик Starbreeze Studios сообщили о том, что, хотя запуск не был идеальным, Payday 3 вернула свои деньги всего за две недели.

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Новому шутеру в последнее время было не так уж много поводов для празднования из-за неудачного запуска и продолжающихся проблем. Сама игра получила в лучшем случае смешанные отзывы, а сбои серверов сделали Payday 3 неиграбельным игровым проектом на большой промежуток времени. На какое-то время после запуска Payday 3 его ранняя версия Payday 2 была фактически в десять раз популярнее.

Вдобавок к этим первоначальным проблемам, разработчики из Starbreeze Studios изо всех сил пыталась вернуть игру в нужное русло. Первый патч Payday 3 неоднократно откладывался, и программисты были вынуждены неоднократно извиняться перед сообществом за баги. Тем не менее, похоже, что, несмотря на все эти сбои, есть несколько хороших новостей для игры, ее разработчика и издателя.

Как сообщает издание IGN, студия Starbreeze Studios и владелец Deep Silver Embracer подтвердили, что Payday 3 удалось вернуть деньги, потраченные на ее изначальное производство, менее чем за две недели. Игра была выпущена 21 сентября 2023 года, похоже, что к концу того же месяца Payday 3 стала безубыточной.





Генеральный директор Starbreeze Тобиас Шегрен даже заявил, что интерес к игре и первоначальные продажи превзошли ожидания аналитиков Deep Silver Embracer. Конечно, он также признал, что впоследствии продажи замедлились из-за не стабильности игровых серверов и различных ошибок.

Эта новость может помочь развеять опасения инвесторов, но, учитывая продолжающееся разочарование фанатов, вполне вероятно, что все еще не вышло из-под контроля. Payday 3 наконец-то выпустила патч 1.0.1 в начале ноября 2023 года, в нем были исправлены некоторые серьезные ошибки, но пока не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы вернуть игроков.

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По данным IGN, поскольку Payday 3 в конечном счете задумана как игра с живым сервисом, успех будет измеряться не краткосрочными продажами, а долгосрочным участием игроков. На этот счет Starbreeze еще предстоит много работы. Разработчик Payday 3 опубликовали обновленную информацию о ходе разработки игры еще в октябре 2023 года, но в целом компания подверглась критике за неспособность последовательно взаимодействовать со своим сообществом. Если не удастся убедить этих фанатов дать Payday 3 второй шанс, будущее игры может быть мрачным, независимо от того, вышла она на безубыточность или нет. Фанаты наблюдают за развитием событий в игре и будущими заявлениями Starbreeze.