Lionsgate работает над сценарием пятого фильма «Джон Уик», сообщает ComicBook со ссылкой на отчет студии для инвесторов.

Американская медиакомпания Lionsgate подтвердила, что «Джон Уик-5» на ноябрь 2023 года находится в разработке в дополнение к нескольким спин-оффам, основанными на франшизе.

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Заключение Джона Уика: глава 4, возможно, легко могла бы стать концом всей франшизы. Однако этого не произойдет, поскольку Lionsgate подтвердила, что «Джон Уик-5» находится в разработке. Концовка, похоже, действительно указывала на то, что персонаж Киану Ривза был одновременно мертв и похоронен. Но в мире, где люди живут двойной жизнью, дверь, безусловно, открыта для того, чтобы его персонаж выжил. Конечно, на данный момент это тоже предположение.

Как сообщил председатель Lionsgate Джо Дрейк во время ежеквартального отчета Lionsgate о доходах, работа над фильмом сейчас в разгаре, поскольку забастовка WGA закончилась. Вот чем он поделился через ComicBook:

«Что касается Джона Уика, то у нас есть несколько спин-оффов и «Джон Уик-5»! Мы начали работать над (этим) как раз тогда, когда началась забастовка писателей, и мы вернулись к работе, как только она закончилась», - сказал председатель Lionsgate Джо Дрейк.

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По информации издания Leorage, пользователи уже видели, как появились на свет некоторые из этих побочных проектов. Это включает в себя телевизионный мини-сериал «Континенталь» из мира Джона Уика и предстоящий фильм «Балерина». Теперь, похоже, зрителям следует ожидать других подобных кино- и телепроектов в дополнение к «Джону Уику-5». Конечно, пользователям остается только надеяться, что они придумают подходящую историю для этой работы. Существует множество возможностей для изучения в прошлом, настоящем и будущем. Так что до тех пор, пока они не забегут слишком далеко вперед, франшиза «Джон Уик» может оставаться наплаву.