Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ

Контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» подписан.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Поскольку специальная военная операция на Украине быстро приближается к двухлетнему рубежу, Россия подписала новое соглашение об оружии с Индией, чтобы противостоять Пакистану и Китаю. В то же время, Пакистан подписал соглашение с базирующимися в США компаниями об отправке оружия на Украину в ее войне против России.

реклама



Россия подписала соглашение о поставке Индии ручных зенитных ракет «Игла-С» и разрешение производить там «Иглу» по лицензии, сообщил высокопоставленный чиновник по экспорту вооружений, которого цитирует российское государственное информационное агентство ТАСС 14 ноября 2023 года.

Александр Михеев, глава государственного экспортера вооружений «Рособоронэкспорт», сообщил о том, российская государственная компания уже подписали соответствующий документ, и сейчас совместно с индийской частной компанией организует производство ПЗРК «Игла-С» в Индии.

«Игла-С» - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который, по сути, формирует последнюю линию обороны от летающих объектов в многоуровневой системе противовоздушной обороны. Он специально разработан для атаки низколетящих самолетов. При столкновении с воздушными целями, такими как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, «Игла-С» может непосредственно идентифицировать, несмотря на фоновые помехи и сигнальные ракеты-приманки, иногда известные как постановщики помех. ПЗРК может поражать все виды визуально обнаруживаемых самолетов и вертолетов. Ракета оснащена новой двухканальной оптической головкой самонаведения, оснащенной логическим блоком.

реклама



Смертоносность «Игла-С» дополнительно повышается за счет большей боеголовки, бесконтактного взрывателя на основе лазера, оптимального момента взрыва на основе алгоритма и исключительной точности. Боеголовка также содержит все большее количество осколков и зарядов взрывчатого вещества.

В 2022 году во время Международного форума «Армия-2022» в России тогдашний директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил изданию ТАСС, что Российская Федерация и Индия работают над проектом по поставке и производству переносных зенитно-ракетных комплексов по лицензии.

Недавний контракт на местное производство был заключен спустя несколько месяцев после того, как Россия сообщила во время выставки Aero India 2023, что соглашение по «Игла-С» находится в стадии разработки с Индией.

реклама



Индия уже имеет в своем арсенале «Игла-С». После закупки нескольких систем у России по линии экстренных закупок. Индийская армия приняла ПЗРК на вооружение в апреле 2022 года. Министерство обороны РФ рассматривает более значительный контракт на системы «Игла-С» в рамках сделки по противовоздушной обороне очень малой дальности (VSHORAD).

Михеев также сообщил другому российскому изданию о том, что «Рособоронэкспорт» работает с индийскими частными и государственными предприятиями над организацией совместного производства авиационного вооружения и интеграцией его в существующий авиационный парк Индии. К этому были привлечены индийские компании, и предполагаемая дата начала производства не разглашалась.

Согласно последним сообщениям, соперник Индии и непримиримый противник по ту сторону границы, Пакистан, в 2022 году подписал контракт с базирующимися в США компаниями, чтобы облегчить передачу оружия на Украину. Эти обвинения противоречат геополитическим расчетам Пакистана, поскольку страна пытается не расстраивать Россию, идя по натянутому канату.

Согласно подробному отчету издания BBC, в 2022 году Пакистан подписал контракт на продажу оружия на сумму $364 млн с двумя частными американскими компаниями. Это оружие якобы направляется на Украину для использования в конфликте с Россией. Пакистан заключил два соглашения о продаже 155-мм боеприпасов американским фирмам под названием Global Military и Northrop Grumman. Согласно отчету, в котором использовалась информация из американской федеральной системы данных о закупках, это оружие было закуплено у Пакистана. Контракты были подписаны в августе 2022 года и были явно связаны с приобретением 155-мм снарядов. Далее в нем говорилось, что Global Military получила контракт на сумму $232 млн, а Northrop Grumman и другие стороны подписали контракт на сумму $131 млн. Срок действия этих соглашений истек в октябре 2023 года, отмечается в публикации.

реклама



В отчете издания EurAsian Times, опубликованном в октябре 2022 года, говорилось, что многочисленные веб-сайты, отслеживающие полеты, показали, что с августа 2022 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершали частые вылеты на тяжелых самолетах C-17 Globemaster из Румынии на авиабазу Нур Хан в Чаклале, Равалпинди. Это также было отмечено в репортаже BBC, в котором утверждалось, что британский военный грузовой самолет с авиабазы Нур-Хан совершил пять посадок в Равалпинди, прежде чем доставить грузы. Первый из этих самолетов приземлился в Равалпинди в тот же день, когда генерал-лейтенант Дж. Камар Джавед Баджва, бывший глава армии, пообещал поднять отношения между Пакистаном и Соединенным Королевством до исторических высот в своей речи на параде в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Соединенные Штаты и их европейские союзники в течение нескольких месяцев боролись за поставку 155-мм снарядов на Украину из-за трудностей с наращиванием производства. Считается, что по этой причине США обратились к своим азиатским союзникам. Например, Южная Корея подписала соглашение о предоставлении снарядов Соединенным Штатам в апреле 2023 года, данные снаряды должны были быть перенаправлены в Киев.

Эти утверждения могут создать опасную ситуацию для Пакистана, поскольку его Министерство иностранных дел отвергло любые продажи оружия или боеприпасов на Украину, заявив о том, что Пакистан оставался строго нейтральным в конфликте между двумя странами и не поставлял им никаких подобных материалов. Расследование, проведенное американской некоммерческой новостной организацией The Intercept, показало, как Соединенные Штаты выступили посредниками в сделке, в результате которой тайные продажи пакистанского оружия США помогли облегчить получение спорной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

В подробном отчете говорится, что 23 мая 2023 года, за месяц до установленного МВФ крайнего срока для рассмотрения предлагаемого платежа в $1 млрд, помощник госсекретаря Дональд Лу и посол Пакистана в США Масуд Хан встретились в Государственном департаменте в Вашингтоне, чтобы обсудить, как Пакистан может помочь в продаже оружия на Украину могла бы укрепить финансовое положение страны в глазах МВФ. США оплатили пакистанское производство боеприпасов и конфиденциально расскажут МВФ об этой программе. Также были случаи, когда некоторые пакистанские боеприпасы были сфотографированы на Украине, несмотря на заявления об обратном. Например, в марте 2023 года в социальных сетях появились изображения украинских военнослужащих, стреляющих ракетами Yarmuk пакистанского происхождения, которые вскоре стали вирусными. Эти ракеты аналогичны советским 9М22У с дальностью полета 20,5 км и были приобретены через третью сторону.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Однако, несмотря на многочисленные сообщения, появляющиеся в интернете, официальная позиция Пакистана на ноябрь 2023 года остается нейтральной, а Министерство иностранных дел Пакистана высмеивает и опровергает все утверждения о поставках оружия на Украину.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина сша сво индия вооружение пакистан производства специиальная военная операция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
9
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
17
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
28
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
16
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
11
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
4
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
10
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
6
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Cider
15:54
Бабоэксперт, иди борщ вари
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Mallory
15:39
Судить по чимбалу о unix это как судить о Японии по рассказам человека который приехал туда, еще в аэропорту напился сакэ, и пошел вести себя максимально по хамски. А когда столкнулся с проблемами из-...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Cider
15:34
Карты конечно важнее реального положения дел)
Беларусь стала лидером по росту промышленного производства в ЕАЭС
Mallory
15:30
Ну какой же это сисадмин без профильного образования. До этого уровня ему еще расти и расти. Однако для этого ему надо признать пробелы в собственных знаниях, чего сделать он не в состоянии. Это так,...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
WOLF PACIFIER
15:17
Ну всё, теперь на этих тарантасах до самого Кремля доедут.
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
Руслан Руслан
15:15
Видишь ли сейчас у них подлизнуть на тему сранного сэвео это круто
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:14
Более идиотского коммента и придумать сложно!
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Руслан Руслан
15:13
Пока дебилов , баранов таки как ты много на Руси, будете в день всю жизнь жить
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Андрей Жуков
15:13
Это типо у меня есть Феррари, а возьму-ка я ещё себе такую! Пусть две стоят, я же могу себе это позволить! ))
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
mo3ulla
15:12
ровно наоборот . на оптике не требуется столь интенсивный CRC ( коррекция ошибок ) как на меди . где каждый пакет отправляется как будто в последний путь . к примеру Ethernet 10G который есть как в о...
Будущие версии PCIe Express будут использовать оптические технологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем