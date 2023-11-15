Поскольку специальная военная операция на Украине быстро приближается к двухлетнему рубежу, Россия подписала новое соглашение об оружии с Индией, чтобы противостоять Пакистану и Китаю. В то же время, Пакистан подписал соглашение с базирующимися в США компаниями об отправке оружия на Украину в ее войне против России.

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Россия подписала соглашение о поставке Индии ручных зенитных ракет «Игла-С» и разрешение производить там «Иглу» по лицензии, сообщил высокопоставленный чиновник по экспорту вооружений, которого цитирует российское государственное информационное агентство ТАСС 14 ноября 2023 года.

Александр Михеев, глава государственного экспортера вооружений «Рособоронэкспорт», сообщил о том, российская государственная компания уже подписали соответствующий документ, и сейчас совместно с индийской частной компанией организует производство ПЗРК «Игла-С» в Индии.

«Игла-С» - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который, по сути, формирует последнюю линию обороны от летающих объектов в многоуровневой системе противовоздушной обороны. Он специально разработан для атаки низколетящих самолетов. При столкновении с воздушными целями, такими как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, «Игла-С» может непосредственно идентифицировать, несмотря на фоновые помехи и сигнальные ракеты-приманки, иногда известные как постановщики помех. ПЗРК может поражать все виды визуально обнаруживаемых самолетов и вертолетов. Ракета оснащена новой двухканальной оптической головкой самонаведения, оснащенной логическим блоком.

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Смертоносность «Игла-С» дополнительно повышается за счет большей боеголовки, бесконтактного взрывателя на основе лазера, оптимального момента взрыва на основе алгоритма и исключительной точности. Боеголовка также содержит все большее количество осколков и зарядов взрывчатого вещества.

В 2022 году во время Международного форума «Армия-2022» в России тогдашний директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил изданию ТАСС, что Российская Федерация и Индия работают над проектом по поставке и производству переносных зенитно-ракетных комплексов по лицензии.

Недавний контракт на местное производство был заключен спустя несколько месяцев после того, как Россия сообщила во время выставки Aero India 2023, что соглашение по «Игла-С» находится в стадии разработки с Индией.

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Индия уже имеет в своем арсенале «Игла-С». После закупки нескольких систем у России по линии экстренных закупок. Индийская армия приняла ПЗРК на вооружение в апреле 2022 года. Министерство обороны РФ рассматривает более значительный контракт на системы «Игла-С» в рамках сделки по противовоздушной обороне очень малой дальности (VSHORAD).

Михеев также сообщил другому российскому изданию о том, что «Рособоронэкспорт» работает с индийскими частными и государственными предприятиями над организацией совместного производства авиационного вооружения и интеграцией его в существующий авиационный парк Индии. К этому были привлечены индийские компании, и предполагаемая дата начала производства не разглашалась.

Согласно последним сообщениям, соперник Индии и непримиримый противник по ту сторону границы, Пакистан, в 2022 году подписал контракт с базирующимися в США компаниями, чтобы облегчить передачу оружия на Украину. Эти обвинения противоречат геополитическим расчетам Пакистана, поскольку страна пытается не расстраивать Россию, идя по натянутому канату.

Согласно подробному отчету издания BBC, в 2022 году Пакистан подписал контракт на продажу оружия на сумму $364 млн с двумя частными американскими компаниями. Это оружие якобы направляется на Украину для использования в конфликте с Россией. Пакистан заключил два соглашения о продаже 155-мм боеприпасов американским фирмам под названием Global Military и Northrop Grumman. Согласно отчету, в котором использовалась информация из американской федеральной системы данных о закупках, это оружие было закуплено у Пакистана. Контракты были подписаны в августе 2022 года и были явно связаны с приобретением 155-мм снарядов. Далее в нем говорилось, что Global Military получила контракт на сумму $232 млн, а Northrop Grumman и другие стороны подписали контракт на сумму $131 млн. Срок действия этих соглашений истек в октябре 2023 года, отмечается в публикации.

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В отчете издания EurAsian Times, опубликованном в октябре 2022 года, говорилось, что многочисленные веб-сайты, отслеживающие полеты, показали, что с августа 2022 года Королевские военно-воздушные силы Великобритании совершали частые вылеты на тяжелых самолетах C-17 Globemaster из Румынии на авиабазу Нур Хан в Чаклале, Равалпинди. Это также было отмечено в репортаже BBC, в котором утверждалось, что британский военный грузовой самолет с авиабазы Нур-Хан совершил пять посадок в Равалпинди, прежде чем доставить грузы. Первый из этих самолетов приземлился в Равалпинди в тот же день, когда генерал-лейтенант Дж. Камар Джавед Баджва, бывший глава армии, пообещал поднять отношения между Пакистаном и Соединенным Королевством до исторических высот в своей речи на параде в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Соединенные Штаты и их европейские союзники в течение нескольких месяцев боролись за поставку 155-мм снарядов на Украину из-за трудностей с наращиванием производства. Считается, что по этой причине США обратились к своим азиатским союзникам. Например, Южная Корея подписала соглашение о предоставлении снарядов Соединенным Штатам в апреле 2023 года, данные снаряды должны были быть перенаправлены в Киев.

Эти утверждения могут создать опасную ситуацию для Пакистана, поскольку его Министерство иностранных дел отвергло любые продажи оружия или боеприпасов на Украину, заявив о том, что Пакистан оставался строго нейтральным в конфликте между двумя странами и не поставлял им никаких подобных материалов. Расследование, проведенное американской некоммерческой новостной организацией The Intercept, показало, как Соединенные Штаты выступили посредниками в сделке, в результате которой тайные продажи пакистанского оружия США помогли облегчить получение спорной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

В подробном отчете говорится, что 23 мая 2023 года, за месяц до установленного МВФ крайнего срока для рассмотрения предлагаемого платежа в $1 млрд, помощник госсекретаря Дональд Лу и посол Пакистана в США Масуд Хан встретились в Государственном департаменте в Вашингтоне, чтобы обсудить, как Пакистан может помочь в продаже оружия на Украину могла бы укрепить финансовое положение страны в глазах МВФ. США оплатили пакистанское производство боеприпасов и конфиденциально расскажут МВФ об этой программе. Также были случаи, когда некоторые пакистанские боеприпасы были сфотографированы на Украине, несмотря на заявления об обратном. Например, в марте 2023 года в социальных сетях появились изображения украинских военнослужащих, стреляющих ракетами Yarmuk пакистанского происхождения, которые вскоре стали вирусными. Эти ракеты аналогичны советским 9М22У с дальностью полета 20,5 км и были приобретены через третью сторону.

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Однако, несмотря на многочисленные сообщения, появляющиеся в интернете, официальная позиция Пакистана на ноябрь 2023 года остается нейтральной, а Министерство иностранных дел Пакистана высмеивает и опровергает все утверждения о поставках оружия на Украину.