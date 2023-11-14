Согласно информации GamingOnLinux, сейчас в Steam более 12 тысяч игр имеют отметку «Пригодна для игры» на Steam Deck.

На ноябрь 2023 года в магазине Steam у игр появился новый значок с названием «Разрешено для игры на Steam Deck».

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Данные, впервые представленные изданием GamingOnLinux, можно подтвердить с помощью инструмента поиска SteamDB, который показывает 8039 игр с пометкой «Playable» и 4061 игру на платформе по состоянию на 14 ноября 2023 года.

Текущее оборудование Steam Deck может не подходить для запуска интенсивных VR-игр или игр с трассировкой лучей, но крошечное портативное устройство на удивление хорошо работает с большинством основных игр, выпущенных после февраля 2022 года. По словам разработчиков Steam, игры с пометкой «Разрешено для игры на Steam Deck» показали себя достаточно хорошо, чтобы удовлетворить различные спецификации благодаря некоторым дополнительным правилам Proton Linux.

Большинство игр хорошо работают на Steam Deck, за исключением тех, которые требуют действительно продвинутых графических функций или просто имеют некоторые фундаментальные проблемы совместимости с основной операционной системой Linux.

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Однако противораковые программы (например, Easy Anti-Cheat), похоже, не соответствуют требованиям Valve Proton. В связи с этим игровые проекты, которые зависят от этих дополнительных программных обеспечений, вообще не работают на Steam Deck, поэтому нельзя будет поиграть в такие игры как Dragon Ball FighterZ или Apex Legends.