Во внутренней записке представитель отдела кадров сообщил, что среднестатистический сотрудник Google работает больше, чем обычный рабочий день в 8 часов.

Анонимный сотрудник Google утверждал, что он работает всего около 90 мин в день на своей постоянной работе и получает приличную зарплату. Интервью стало вирусным, и если вам тоже было интересно, является ли это нормой в Google, то вы ошибаетесь. Большинству сотрудников Google, как и почти любой другой компании, приходится ежедневно выполнять тяжелую работу и посвящать много часов своей работе.

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Согласно отчету CNBC, в котором цитируется внутренняя памятка, в среднем сотрудники Google работают не менее восьми часов в день. Памятка была отправлена, когда сотрудник попросил работать по гибкому графику, но в большее количество дней в неделю. Представитель отдела кадров Google в служебной записке сообщил сотруднику, что большинство наемных сотрудников компании уже работают более 8 часов в день. Даже 6 часовой график в Google график на самом деле нереалистичен.

В заявлении для издания CNBC представитель Google Кортни Менчини заявила, что Google действительно разрешает запросы на гибкий график работы, но это зависит от ролей самих сотрудников в командах. Она также сказала, что сотрудники в конечном итоге также работают более восьми часов. Как и в любой компании, бывают моменты, когда сотрудники Google работают более 40 часов в неделю, чтобы предоставить продукты и услуги нашим пользователям в указанные дедлайны или же прикрыть товарищей по команде, которые ушли по болезни или просто уложиться в сроки.

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На встрече с сотрудниками генеральный директор Google Сундар Пичаи подчеркнул важность принятия мер по сокращению расходов. Он также сказал, что сотрудники не должны приравнивать деньги к развлечениям. В 2023 году компания уволила тысячи сотрудников. Пичаи сообщил о том, что во времена неопределенности важно быть умным, быть бережливым, не быть неряшливым, а также быть более эффективным.