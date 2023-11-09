Японская корпорация Sony сообщила, что по итогам завершившегося в сентябре второго квартала ее 2023 финансового года чистая прибыль составила $1,33 млрд, что на 29% меньше, чем в 2021 году.

Компания Sony сообщила о падении операционной прибыли на 29% во втором финансовом квартале 2023 года, поскольку японский гигант электроники пострадал от слабости своего бизнеса по производству датчиков изображения и чипов.

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Вот как обстояли дела у Sony в сентябрьском квартале по сравнению с консенсус-оценками LSEG. Выручка: $18,5 млрд, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Sony объяснила значительное падение прибыли слабостью своего бизнеса по производству датчиков изображения, а также снижением прибыли в сфере финансовых услуг и развлечений, технологий и сервисного обслуживания.

Sony сообщила, что прибыль ее подразделения чипов упала более чем на 28% во втором финансовом квартале 2023 года. Компания поставляет чипы для камер гигантам по производству потребительских технологий, таким как Apple, которая использует свои полупроводники в своих iPhone.

Несмотря на снижение прибыли, Sony повысила свой прогноз продаж на весь год, заявив, что теперь ожидает, что общий объем продаж составит, поскольку она извлекает выгоду из положительных курсов иностранных валют.

Японская иена значительно ослабла по отношению к доллару, и Sony получает большую часть своих доходов за пределами Японии. Sony также объяснила улучшение прогноза выручки ожидаемыми высокими показателями в сфере видеоигр, музыки, решений для обработки изображений и датчиков. Компания ожидает, что ее бизнес по производству игр и сетевых сервисов, который отвечает за популярную консоль PlayStation, игровые студии и игровые сети, получит более высокие, чем ожидалось, продажи в течение всего 2023 года, что повысит производительность. Sony сообщила также о том, что продала 4,9 млн устройств PlayStation 5 во втором финансовом квартале, по сравнению с 3,3 млн устройств, проданных в первом финансовом квартале. Компания сообщила в отчете о прибылях и убытках, что ожидает, что ее консоль PlayStation 5 достигнет своей цели в 25 млн единиц, отгруженных в 2023 году.

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В интервью Эрик Лемпель из Sony сказал, что это будет первый год, когда PS5 будет полностью укомплектована после дефицита, который преследовал компанию в 2020 и 2021 годах из-за ограничений цепочки поставок. Результаты, опубликованные в четверг, следуют за первым финансовым кварталом, в котором Sony сообщила о росте выручки на 33% в годовом исчислении, но о снижении прибыли на 31% в годовом исчислении.