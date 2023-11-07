После выхода операционной системы Android 14 в системе отслеживания проблем Google Issue Tracker начали фиксироваться проблемы у устройств серии Google Pixel.

Вскоре после выхода операционной системы Android 14 некоторые пользователи обнаружили довольно неприятную ошибку, поражающую их устройства. Проблема связана с устройствами и приводит к тому, что основной пользователь из группы на своем устройстве становится неспособным получить доступ к хранилищу мультимедиа. Некоторые пользователи также обнаружили, что их устройство перезагружается с сообщением «Сброс заводских данных».

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Если это сообщение будет принято, любые данные, которые не были скопированы, будут безвозвратно потеряны. Что еще хуже, если это сообщение будет отклонено, устройство может попасть в непрерывный цикл загрузки с отображением сообщения «Pixel запускается». Обратите внимание: Если пользователи не включили функцию «Несколько пользователей» (находится в разделе Настройки > Система > Несколько пользователей), скорее всего, эта ошибка не затронула ваше устройство Pixel.

К счастью, компания Google готовится выпустить обновление OTA (Over The Air), которое устранит проблему. Пока этот патч не выпущен, Google предлагает пользователям либо выполнить сброс настроек к заводским (который очистит память устройства), либо заполнить форму для получения тестового обновления в течение 24 часов. Полная установка тестового обновления может занять до двух часов. Если ни один из этих способов не решит проблему, пользователи всегда могут обратиться за помощью в службу поддержки Pixel.

Обновление должно начать распространяться в течение недели (первоначально сообщалось об этом 4 ноября 2023 года), поэтому важно, чтобы пользователи регулярно проверяли наличие обновлений (перейдите в Настройки > Система > Обновление системы) и применяли обновление, как только оно станет доступно.

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Эта проблема также указывает на важность резервного копирования пользовательских данных на смартфонах Pixel. Инструмент резервного копирования Android можно найти в разделе (Настройки > Система > Резервное копирование). Убедитесь, что включено резервное копирование с помощью Google One. На этой же странице пользователи могут найти, когда была обновлена последняя резервная копия на устройстве.