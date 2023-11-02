«Ситибанк» запретит исходящие переводы с дебетовых карт в другие банки по номеру карты.

С 1 декабря 2023 года «Ситибанк» запретит исходящие переводы с дебетовых карт в другие банки, а также ограничит платежи за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, которые обрабатывает «Киви Банк». Клиенты «Ситибанка» смогут совершать переводы только через СБП и по реквизитам карты.

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«Ситибанк» будет ужесточать контроль над суммой переводов и размером оплаты услуг, которые банк предлагает своим клиентам. На официальном сайте банка указано, что они начнут работать 1 декабря 2023 года. Владельцы дебетовых карт не смогут использовать свой номер для отправки исходящих переводов с карты «Ситибанк» в другие банки. Платежи через «Киви Банк» сделают невозможным для всех держателей карт «Ситибанка» оплату существующих услуг, такие как телевидение, жилье, услуги связи и другие. Кроме того, с 1 декабря 2023 года поменяются и тарифы Citigold и CitiOne. Клиенты «Ситибанка» смогут совершать переводы в лишь рублях только по реквизитам карты или через систему быстрых платежей по номеру телефона.

В августе 2023 года в «Ситибанке» сообщили о том, что закрывают свой розничный бизнес в стране. Банк объявил о закрытии своей сети банкоматов в России в сентябре 2023 года в результате остановки работы.

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Источники сообщили изданию РБК, что новым покупателем портфеля потребительских кредитов «Ситибанка» станет российский коммерческий банк «Уралсиб». В 2020 году «Уралсиб» входил в топ-20 банков РФ по размеру активов, в 2021 году - в топ-25 крупнейших банков Российской Федерации по данным аналитического агрегатора Банки.ру.