Компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию аналоги иностранных препаратов для диабетиков.

Компания Gedeon Richter начала поставлять в Россию три дженерика зарубежных препаратов от диабета 2 типа — «Янувия», «Галвус» и «Галвус мет». В их числе средства, выведенные у иностранных фармацевтических компаний, прекративших деятельность в России.

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Поставка дженериков от диабета в России на 2 ноября 2023 года уже началась, но компания Gedeon Richter пока не раскрыла их количество. Две попытки российского издания «Ведомостей» связаться с компаниями MSD и Novartis оказались безуспешными, поскольку они не ответили на запросы.

Диабет – распространенное заболевание, от которого страдают люди всех возрастов. Существует несколько форм диабета. Тип 2 является наиболее распространенным. Сочетание стратегий лечения может помочь пациентам справиться с этим заболеванием, вести здоровый образ жизни и предотвратить осложнения. Диабет является распространенным явлением и около 537 млн взрослых во всем мире страдают этой болезнью. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что это число вырастет до 643 млн к 2030 году и 783 млн к 2045 году.

После заявления некоторых иностранных фармацевтических компаний о снижении инвестиций в Российскую Федерацию в феврале 2022 года конкуренты этих фирм получили шанс увеличить свое присутствие на рынке. Эксперты в медицинской отрасли также указывают, что местные производители все еще могут превзойти заграничные препараты при честной конкуренции в России.

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В марте 2023 года российские ученые разработали прибор для измерения уровня глюкозы в крови, который не требует пункции и позволяет контролировать уровень глюкозы. Специальный глюкометр выполнен в виде клипсы, которая крепится на мочке уха и измеряет у пациента уровень сахара без прокола. Самой разработке уже несколько лет, но на ноябрь 2023 года компания запустила уже третий краудфандиинг на AnnNIGM 2, усовершенствовав первоначальный вариант устройства.