В 3-м квартале количество покупок через Систему быстрых платежей (СБП) выросло на 38% по сравнению с предыдущим кварталом - до 500 тыс., их сумма увеличилась на 32% - до 800 млрд руб., за год данные показатели выросли в 4 раза, говорится в сообщении ЦБ.

Данные Центрального банка России показывают, что стране все чаще использует систему быстрых платежей в качестве способа оплаты покупок и переводов. Количество товаров, купленных с помощью этого сервиса, выросло на 38% в третьем квартале 2023 года, чем в предыдущем квартале.

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Число ежедневных операций составляет около 21 млн, и на октябрь 2023 года оно увеличивается примерно на 1,7 млн. По общим подсчетам, в третьем квартале россияне совершили 1,9 млрд транзакций через систему быстрых платежей. Это на 15% больше, чем во втором квартале. В общем количестве транзакций пришлось 24% всех транзакций в систему быстрых платежей, что отражало процент оплаты товаров и услуг в размере 24%. Увеличилось количество переводов через систему, среднее количество переводов за третий квартал достигло 5,2 тыс. руб. против 4,8 тыс. руб. во втором квартале 2023 года.

Различные виды выплат гражданам со стороны юридических фирм и других лиц, выплаты через страховщиков, брокеров и другие выросли на 10%. В третьем квартале они достигли 13,4 млн, а их общая сумма выросла до 77,8 млрд руб.

Всего в третьем квартале 2023 года переводы через систему быстрых платежей осуществлял каждый второй житель России, а оплачивал услуги и товары с помощью системы каждый третий россиянин. В среднем один житель в третьем квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через систему быстрых платежей 10 покупок.

Количество предприятий торговли и услуг, инициировавших оплату через систему быстрых платежей в течение третьего квартала 2023 года, также увеличилось на 20%. Малые и средние предприятия составляют большую часть бизнеса.

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В июле 2023 года приложение для заказа такси Яндекс.Go добавил систему быстрых платежей, как один из способов оплаты услуг сервиса.