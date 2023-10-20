Первые мобильные устройства российских производителей Fplus, «Байтэрг» и Aquarius, которые работают под управлением операционной системы «Аврора», появятся в розничной продаже в ноябре 2023 года.

Российские производители Fplus, Aquarius и «Байтэрг» выпустят своим российские мобильные устройства в ноябре 2023 года. Все они работают на операционной системе «Аврора». Гаджеты будут представлены в нижнем ценовом сегменте до 20 тыс. руб., для продвижения на них также будут введены скидки.

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Продукты с ОС «Аврора» будут выпущены в потребительский сегмент, что позволит быстро разрабатывать приложения на данной ОС и обеспечит лучший пользовательский опыт. Однако эксперты с издания TAdviser предупреждают, что без запрета устройств на Android и iOS российские устройства займут не более 1% рынка.

Ожидается, что новейшие устройства заменят популярные мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, основанные на известных операционных системах. Собеседники «Коммерсантъ» сообщили СМИ, что ОС «Аврора» представляет собой специализированный рабочий инструмент для тех, кто является или был должностным лицом или сотрудником компании, которая ее использует.

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Летом 2023 года Минпромторг РФ попросил производителей смартфонов и планшетов установить сроки внедрения ОС «Аврора» на свои устройства и вывода гаджетов в потребительский сегмент. Позже Роскомнадзор РФ оценил стоимость разработки ОС «Аврора» в 300 млрд. руб.