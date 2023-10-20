«МегаФон» расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей.

«МегаФон» объявил о планах по расширению линейки кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel, в эту линейку также войдут шесть новых моделей. Оператор планируют наладить продажу устройств до конца 2023 года.

реклама

Fontel, собственный бренд компании, был представлен в начале январе 2023 года. В феврале 2023 года был выпущен первый кнопочный телефон Fontel FP 200. По итогам июля-сентября 2023 года оператора «МегаФон» сообщает, что бренд лидирует по продажам и занимает 20% всего рынка кнопочных телефонов в России, что определяется собственными данными компании на основе собственной статистики бренда. С появлением бренда Fontel, «МегаФон» смогла увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала 2023 года.

Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» Revo Charge. «МегаФон» намерен к 2024 году увеличить долю продаж в кнопочном сегменте до 35% в розничных сетях российских операторов связи. Последние модели бренда оснащены цветным экраном, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для микро SD и двух SIM-карт, а также аккумулятором с большой емкостью. Телефоны держат заряд в течение нескольких дней.

Объединенная розничная сеть «Мегафон» и компания Yota первыми начнут продавать новые модели в своих магазинах.