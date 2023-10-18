В компании «Яндекс» сообщили, что нейросеть знает известные места и города России, выдающихся личностей разных эпох и персонажей мультфильмов и сказок.

«Яндекс» представил нейросеть YandexART, которая используется в различных сервисах компании и помогает создавать картинки и анимацию. Нейросеть используется, в том числе и для бизнес-задач, компания также продемонстрировал продукт MATLAB. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса» на своем сайте.

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Технология ИИ-рендеринга «Яндекса» использует текстовые запросы для рендеринга изображений и анимации с помощью технологии ИИ. Используя российский сервис, компания утверждает, что осведомлена о важных символах, персонажах и личностях из истории страны.

По словам разработчиков, технология YandexART использует метод каскадной диффузии для создания изображений и анимации. Первоначально нейронная сеть генерирует картинки и кадры на основе ввода пользователя, а затем постепенно повышает их разрешение, наполняя их деталями по мере необходимости. В «Яндексе» подчеркивают преимущества YandexART перед другими технологиями.

Стремясь повысить эффективность нейросети, разработчики увеличили размер набора обучающих данных в 1,5 раза — до 330 млн изображений с текстовыми описаниями — чтобы создать более качественную нейросеть, способную выдерживать непрерывное обучение без использования машины. Новый алгоритм позволяет сервису лучше понимать запрос пользователя благодаря улучшенному пониманию. Кроме того, для повышения качества работы также используется дополнительное обучение с подкреплением. Контент, сгенерированный нейросетью YandexART, вручную просматривается экспертами, которые выделяют как успешные, так и неудачные варианты, а конечный продукт оценивается вручную путем его ручного анализа.

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«Яндекс» уже внедрила данную технологию в сервис «Шедеврум». «Яндекс.Бизнес» использует нейронную сеть для показа рекламы и для создания графического интерфейса для рекламы. В какой-то момент YandexART будет интегрирован в «Яндекс.Клавиатуру».