Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
«Татнефть» инвестирует 91 млрд рублей в строительство завода терефталевой кислоты
Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект компании на заседании. Планируется поставлять ТФК для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж.

реклама

Инвестиции «Татнефти» в размере 91,2 млрд руб. в НПЗ «Танеко» для развития завода по производству терефталевой кислоты (ТФК). Проект компании был одобрен Инвестиционным советом Татарстана 13 октября 2023 года, сообщили в Агентстве инвестиционного развития республики.

реклама

Среди многих аспектов проекта возможно строительство завода по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторного топлива в Нижнекамском районе Татарстана. Также строятся складские помещения и товарные парки. Прогнозируется, что в результате будет создано 329 рабочих мест.

Ожидается, что реализация проекта займет 5 лет. НПЗ «Танеко» на октябрь 2023 года является наиболее крупным по объему заявленных вложений среди тех, что были рассмотрены. В общей сложности, инвестиционный совет Татарстана одобрил 8 проектов с общим объемом инвестиций 109,3 млрд руб.

Терефталевая кислота, сырье для производства полиэтилентерефталата, является одним из важнейших химических веществ в нефтехимической промышленности. Сырая терефталевая кислота (СТА), обычно получаемая гомогенным жидкофазным окислением п-ксилола, содержит примеси, такие как 4-карбоксибензальдегид и несколько цветных полиароматических соединений, которые необходимо удалить для получения очищенной терефталевой кислоты (ПТА). В современной промышленности ПТА производят путем гидроочистки СТА на палладиевом катализаторе на углеродном носителе (Pd/C). Терефталевая кислота является очень универсальным и мощным мономером практически для всех промышленных поликонденсированных полимеров.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания «Татнефть» подготовила бизнес-план и финансовую модель проекта, который предполагал развитие нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив «Танеко». Были выделены земельные участки, создана документация, определены основные параметры. Производство планируется начать в 2024-2025 годах.

#россия #промышленность #завод #строительство #ао «экопэт» #татарстан #«татнефть» #терефталевая кислота
Источник: interfax.ru
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Центробанк России показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей
Шри-Ланка отменит визовый сбор для российских туристов
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
28
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
2
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
1
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
+
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
7
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
1
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
213
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
37
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
37
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
7
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:16
Нужда умеет заставлять....
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
Дарья Подкопова
19:12
С таким подходом и сетевые кабеля категории 6А даром никому не нужны
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Mallory
19:08
У него просто раздутое до гигантских размеров самомнение помноженное на абсолютную функциональную безграмотность. Если ему принести инструкцию из двух шагов как все сделать правильно - он не сможет ей...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Женя Кристи
19:07
В питере еще есть таксовичков, там иногда на 30% дешевле, но долго прям ищет машину)
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
Bender-Shmender
19:06
Но что насчет американского "Абрамса"... и простоту в обслуживании? :)
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
истребитель хохлизма
19:05
красная шляпа люнюкс
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
wld
19:05
Начните с его первой темы про MX Linux, он, как раз сломал Windows🤣
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
истребитель хохлизма
19:04
будет кислатой выжигать хахламистам клеймо раба, сажать их в центрифугу и вырабатывать електричество, чтобы ворлд оф танкс и вартандер игого
«Татнефть» инвестирует 91 млрд рублей в строительство завода терефталевой кислоты
Profit
19:02
цукропсины продолжают ныть в комментариях о потерях))))))) им жопу скоро прищемит )))))))
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Sergkudejar
19:00
Снимут с Украинского фронта, либо те что в прошлом месяце вывезли с Курил в рамках передачи островов анимешникам
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем