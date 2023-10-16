Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект компании на заседании. Планируется поставлять ТФК для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж.

Инвестиции «Татнефти» в размере 91,2 млрд руб. в НПЗ «Танеко» для развития завода по производству терефталевой кислоты (ТФК). Проект компании был одобрен Инвестиционным советом Татарстана 13 октября 2023 года, сообщили в Агентстве инвестиционного развития республики.

реклама

Среди многих аспектов проекта возможно строительство завода по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов моторного топлива в Нижнекамском районе Татарстана. Также строятся складские помещения и товарные парки. Прогнозируется, что в результате будет создано 329 рабочих мест.

Ожидается, что реализация проекта займет 5 лет. НПЗ «Танеко» на октябрь 2023 года является наиболее крупным по объему заявленных вложений среди тех, что были рассмотрены. В общей сложности, инвестиционный совет Татарстана одобрил 8 проектов с общим объемом инвестиций 109,3 млрд руб.

Терефталевая кислота, сырье для производства полиэтилентерефталата, является одним из важнейших химических веществ в нефтехимической промышленности. Сырая терефталевая кислота (СТА), обычно получаемая гомогенным жидкофазным окислением п-ксилола, содержит примеси, такие как 4-карбоксибензальдегид и несколько цветных полиароматических соединений, которые необходимо удалить для получения очищенной терефталевой кислоты (ПТА). В современной промышленности ПТА производят путем гидроочистки СТА на палладиевом катализаторе на углеродном носителе (Pd/C). Терефталевая кислота является очень универсальным и мощным мономером практически для всех промышленных поликонденсированных полимеров.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания «Татнефть» подготовила бизнес-план и финансовую модель проекта, который предполагал развитие нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив «Танеко». Были выделены земельные участки, создана документация, определены основные параметры. Производство планируется начать в 2024-2025 годах.