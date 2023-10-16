Чисто для истории, оператор продолжает сокращать на 5% в среднем.

Tele2 закрыла около 130 салонов связи в России с 22 июля по 6 октября 2023 года. Такие данные приводит Telegram-канал РусТелко, который предлагает прямую трансляцию событий, происходящих в телекоммуникационной отрасли. Ранее Tele2 предупреждала, что произойдет сокращение магазинов связи.

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Продажная активность Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре за последние три месяца снизилась на 7%, 6% и 9% соответственно, согласно данным аналитиков. В российских городах, за исключением Ростова-на-Дону, число точек сократилось.

Директор розничной сети Tele2 Денис Голещихин заявил о том, что количество магазинов связи было максимальным в 2017–2018 годах, что стало самым высоким показателем за всю историю Tele2. Численность людей составляла примерно 23-23 тыс., но впоследствии численность начала снижаться, и к середине 2023 года в России их число упало до 15 тыс. По словам Голещихина, у Tele2 и других операторов с 2020 года наблюдается 30% снижение розничных продаж в результате сокращения розничной торговли.

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Несмотря на то, что офлайн больше, чем онлайн, офлайн по-прежнему обеспечивает более 90% подключений, а онлайн — 10%. Представитель Tele2 заявил, что теперь они практически неотличимы, поскольку клиенты могут заказывать карты онлайн и забирать их дома без особых усилий с их стороны. Однако в долгосрочной перспективе большинство подключений станут доступны онлайн. Причинами тому являются рост esim-технологий в России. Растущий рыночный спрос на гаджеты, поддерживающие эту технологию, появление порталов по типу госуслуги, маркетплейсов и других платформ. Впрочем, доля фирменной розницы со снижением рынка сим-карт для новых подключений все равно сохранится на уровне 40–50%, уверен Голещихин.