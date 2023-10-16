Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок, процесс ликвидации подразделения начался в августе 2023 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Руспрофиля», японская компания Fujitsu, глобальный поставщик электроники и инфраструктуры, в августе 2023 года начала процесс продажи своего российского бизнеса.

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Юридическое лицо «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет распущено в августе 2024 года. Компания Fujitsu приостановила прямой импорт своих товаров и услуг после начала военной спецоперации России на Украине в конце февраля 2022 года, но пока не заявляла о полном уходе с российского рынка.

Выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» в 2022 году снизилась на 24%, составив 675 млн руб., по сравнению с 2021 годом. Несмотря на прибыль в 63 млн руб. в 2021 году, в 2022 году «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» понесла чистый убыток в 119 млн руб.

DNS, Ozon и Wildberries также отметили, что ПК, ноутбуки и комплектующие Fujitsu продаются на маркетплейсах в ограниченном количестве и уход японского бренда не окажет никакого негативного влияния на российский рынок.

Fujitsu стала российской структурой в начале 2000-х годов. В России компания, принадлежащая голландской Fujitsu Technology Solutions B.V. на 99% и немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH на 1%, предлагала комплексные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также занималась продажей ноутбуков, персональных компьютеров и компонентов к ним. В 2022 году в компании уже работало 40 сотрудников, тогда как в 2021 году их было всего 65.

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Коммерческий директор Holodilnik Алексей Погудалов, подчеркнул, что популярность бренда Fujitsu снизилась из-за высоких цен на их устройства и жесткой конкуренции на российском рынке. В результате чего, компания Fujitsu востребована на рынке России лишь в области продажи компьютерных комплектующих.