Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок
Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок, процесс ликвидации подразделения начался в августе 2023 года.

реклама

Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Руспрофиля», японская компания Fujitsu, глобальный поставщик электроники и инфраструктуры, в августе 2023 года начала процесс продажи своего российского бизнеса.

реклама

Юридическое лицо «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет распущено в августе 2024 года. Компания Fujitsu приостановила прямой импорт своих товаров и услуг после начала военной спецоперации России на Украине в конце февраля 2022 года, но пока не заявляла о полном уходе с российского рынка. 

Выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» в 2022 году снизилась на 24%, составив 675 млн руб., по сравнению с 2021 годом. Несмотря на прибыль в 63 млн руб. в 2021 году, в 2022 году «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» понесла чистый убыток в 119 млн руб. 

DNS, Ozon и Wildberries также отметили, что ПК, ноутбуки и комплектующие Fujitsu продаются на маркетплейсах в ограниченном количестве и уход японского бренда не окажет никакого негативного влияния на российский рынок.

Fujitsu стала российской структурой в начале 2000-х годов. В России компания, принадлежащая голландской Fujitsu Technology Solutions B.V. на 99% и немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH на 1%, предлагала комплексные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также занималась продажей ноутбуков, персональных компьютеров и компонентов к ним. В 2022 году в компании уже работало 40 сотрудников, тогда как в 2021 году их было всего 65.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Коммерческий директор Holodilnik Алексей Погудалов, подчеркнул, что популярность бренда Fujitsu снизилась из-за высоких цен на их устройства и жесткой конкуренции на российском рынке. В результате чего, компания Fujitsu востребована на рынке России лишь в области продажи компьютерных комплектующих.

#россия #санкции #запад #fujitsu #санкции запада #бизнес в россии #уход с рынка #японская компания
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tele2 закрыл в России 130 салонов связи за 3 месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
26
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
+
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
3
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
14
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
1
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Продажи жёстких дисков в 2023г увеличились в 4 раза – почему HDD не уходят с рынка, а спрос растёт
8
Snapdragon 8 Gen 3 в новом Galaxy S24 превосходит Gen 2 в S23 более чем на 80%
+
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
4
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
199
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
36
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
27
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+

Сейчас обсуждают

Михаил Шмыров
14:48
Мне 16 лет и в 15 я познакомился с Debian дистрибутивом линукс (мне он показался на тот момент более простым и с бо́льшим выбором) Я перед тем как качать и устанавливать, смотрел видосы и читал статей...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Aleksei Didenko
14:48
Нормально там в RAID всё отработает, только не на вашем паганом NTFS
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Mallory
14:44
Вот как раз таки нет, он всю жизнь ездил на буханке, и вот ему дали условный ford focus, да еще и с автоматической коробкой передач. Вместо того чтобы прочитать идущий в комплекте мануал и спокойно е...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Mallory
14:43
Вы когда-нибудь видели service manual для kia rio? Да хоть для какого-то автомобиля. Подозреваю что нет. Потому что иначе бы таких глупостей не писали. Вот он, ознакомьтесь, прочитайте раздел "регу...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
kill-hohol
14:38
в прошлом году он сначала 120 стоил, а потом 50 и чо? всё молишься на монополию доллара, ох уж эти либерахи, как же они обожают диктатуру своих америкосовских хозяев.
Американские аналитики: санкции против РФ укрепляют юань и разрушают финансовую гегемонию США
devchidable
14:35
Видишь суслика? А он есть! :)
Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
Anakeen
14:33
И почему кривые производители двигателя не предусмотрели такой возможности.
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Чato-Бoт
14:31
В Оверах кудахчет Seeker, Криком заливается... Тому шо на Калмыкову Х...р не подымается.
Президент США Джо Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина
Роман Гринь
14:31
Гравитационные маневры, не думал? Или это слишком сложно для вас?
Солнечный зонд НАСА «Паркер» установил еще один рекорд скорости - 635 000 км/час
kill-hohol
14:31
нет никакого смысла бомбить мирных, это удел нацистских всучек только, иначе бы давно уже стёрли с лица земли всё что там есть. но мы же не какой-нибудь израиль, который бомбит Газу по-чёрному, плюс п...
Минобороны Украины: Все военнообязанные должны самостоятельно явиться в ТЦК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем