Дизайнер Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте», сообщила пресс-служба компании.

«ВКонтакте» доверила дизайн российскому бизнесмену и блогеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно объявлению компании, Лебедев будет отвечать за дизайн продуктов и обучать других работе с пользовательскими интерфейсами и другими принципами в своей новой роли.

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Артемий Лебедев, основатель и генеральный директор студии Артемия Лебедева — российской дизайн-площадки, работающей с 1995 года. По данным компании, она была одним из пионеров в Российской Федерации, применивших нейронные сети для создания логотипов и фирменного стиля.

По заявлению студии Артемия Лебедева в 2020 году, нейросеть «Николай Иронов» сгенерировала более 20 клиентских работ. По данным студии, инсталляция не информировала заказчиков об использовании искусственного интеллекта, поскольку нейронную сеть представляли, как удаленного работника.

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Студия Артемия Лебедева создала карту московского метрополитена и карты навигации всего транспорта столицы. В начале 2023 года к тридцатилетию «Газпрома» студия обновила логотип и сайт госкорпорации. Также в портфолио компании входят работы с компаний «Яндекс», компании «Евросеть», издания «Лента.ру», издания «Московский комсомолец» и «Газета.ру».