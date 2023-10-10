Компания Volvo отключила российских автовладельцев от своего программного обеспечения.

Шведский автопроизводитель лишил российских владельцев Volvo программного обеспечения в рамках политики санкций. Дистанционный прогрев автомобиля могут осуществлять только пользователи вне России, у россиян нет возможности даже открыть приложение автопроизводителя. Кроме этого в автосалонах не смогут применить функцию сброса утерянных ключей или запрограммировать новые ключи вместо утерянных. Об этом изданию «Известия» рассказал сотрудник автосалона.

реклама

Люди, знакомые с рынком, предупреждают также о том, что при покупке подержанного автомобиля Volvo предыдущий владелец автомобиля все равно может отследить его местоположение. Это будет происходить в связи с тем, что новый владелец автомобиля не сможет пользоваться приложением и даже зарегистрироваться в нем.

Бизнесмен Игорь Ким взял на себя операционное управление дочерними предприятиями Volvo в России, а также Калужским заводом по производству грузовых автомобилей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В августе 2023 года Mercedes-Benz, а позже BMW и Audi прекратили продажу программного обеспечения российским дилерам, а затем ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров. Ограничения производителей сделали невозможным изготовление дубликатов ключей, что привело к трудностям с диагностикой компонентов и электроники. Дилеры из России не могут смотреть историю техобслуживания.