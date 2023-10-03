Наиболее вероятной причиной аварии российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления.

В «Роскосмосе» уточнили технические детали ошибки, которая привела к крушению миссии «Луна-25», в том числе подробности аварии.

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Наиболее вероятной причиной аварии считают в том, что бортовой комплекс управления работал некорректно из-за наличия в одном из массивов данных команды с разным приоритетом выполнения. Данный функционал невозможно было отключить удаленно, а это привело к не выключению блока акселерометра и выход из строя бортового комплекса управления.

11 августа 2023 года благодаря успешному запуску ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну. Предполагалось, что ракета доставит на Луну автоматическую станцию.

Российский космический корабль врезался в Луну 19 августа 2023 года, показав, что его синхронный двигатель внутреннего сгорания не отключился за указанные 84 cек и проработал все 127 сек. «Роскосмос» заявил, что из-за инцидента не нужно строить большую трагедию и сообщил о своем намерении продолжить миссии по Луне.

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Госкорпорация провела расследование по выяснению причин инцидента и установила, что бортовой комплекс не реагировал на нулевые сигналы акселерометров аппарата БИУС-Л из-за неисправности в космической инфраструктуре. Фактор, который не позволил уловить момент достижения необходимой скорости, помешал мгновенно заглушить двигатели и достичь скорости на тот момент. На основе выявленных ошибок «Роскосмос» сформулировал рекомендации для следующих лунных миссий, их полет запланирован на 2025 и 2026 года.