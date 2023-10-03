Умные стекла чаще всего делают на основе полимерных материалов и жидких кристаллов, у которых выбор цветов ограничен белыми или светло-голубыми оттенками. Следующим этапом проекта может стать создание опытного образца.

В Омском государственном техническом университете совместно с Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского разработали электрохромные полимерные пленки, которые можно использовать для создания умных стекол и дисплеев.

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Профессор Омского технического университета Александр Фисюк сообщил о том, что умные стекла для различных устройств обычно изготавливаются из полимерных материалов и жидких кристаллов. В этих кристаллах ограничивают варианты цвета недостаточным диапазоном белого или голубого цвета. Электрохромный материал, который можно использовать по-разному, например, для затемнения окон в умных домах и стеклянных экранов, защиты музейных экспонатов от вредного излучения, информационных систем с низким энергопотреблением и во многих других устройствах.

Электрохромные устройства обладают существенным преимуществом при создании прозрачных пленок и работе с ненаблюдаемыми частями оптического спектра, например ультрафиолетовым и инфракрасным, позволяя воздействовать на хорошо видимые области оптического спектра. Разработанные российскими учеными материалы имеют сопоставимый с предыдущими работами контраст в видимом спектре (30-60%), но больший инфракрасный контраст (до 84%). Производство стекла в России при включении данной технологии должно включать это, поскольку такое стекло, уменьшить потери тепла в помещении и, как следствие, сэкономить энергию на кондиционирование или обогрев в помещениях.

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Яркость реакции на изменение заряда из-за быстрого реагирования к октябрю 2023 года является основным ограничением в применении электрохромных материалов. Российская технология в 2-4 раза быстрее окрашивается и может менять цвет за 1-1, 5 сек, что существенно уменьшает радужный эффект.