Компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения из-за санкций ЕС

На паркоматы во Владивостоке временно повлияли санкции Европейского союза, в результате чего в городе временно их отключили. 1 октября 2023 года компания «Цифровое Приморье», которая является оператором платной парковки во Владивостоке, сделала заявление по этому поводу в отношении производителя парковочного оборудования Flowbird.

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Парковочные счетчики были отключены от поддержки и обслуживания с 1 октября 2023 года. Устройства безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены. Компания «Цифровое Приморье» заявила, что на 3 октября 2023 года они анализируют и оценивают целесообразность модернизации парковочного оборудования и дальнейшее развитие данного бизнеса в регионе. Автомобилистам предлагается использовать другие способы оплаты через приложение «Цифровое Приморье», сайт primorsky-portal или СМС.

Начиная с ноября 2022 года, жители Владивостока активно пользовались платной парковкой. Почасовая ставка колебалась от 35 до 75 руб. в час и лишь на центральных улицах города стоила 100 руб. в час. За неоплаченные парковочные талоны взимался штраф в размере 1,5 тыс. руб.

«В последние месяцы наблюдается усиление санкционных санкций Евросоюза против России. Эти санкции запрещают нам продолжать деловое сотрудничество с нашим партнером. В нынешних условиях мы больше не можем поддерживать позитивное сотрудничество с компанией Flowbird», - говориться в заявлении компании «Цифровое Приморье».

Руководитель проекта Станислав Журавлев признал, что при реализации проекта крайне важно решить вопросы импортозамещения паркоматов в России. Журавлев отметил, что на октябрь 2023 года он анализирует работу паркоматов и принимает во внимание проблемы с оборудованием на рынке, потому что практически со всеми аппаратными системами есть сложности.

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После начала специальной военной операции России на Украине, Евросоюз к началу октября 2023 года принял 11 санкционных пакетов против России. Это главная причина, по которой государства-члены ЕС прекратили продажу оборудования и электроники, используемой в Российской Федерации. На октябрь 2023 года для сборки и устранения неисправностей паркоматов покупались различные детали для дальнейшего ремонта устройств уже на территории России, но теперь это стало невозможно сделать даже через параллельный импорт.