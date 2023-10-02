Госдолг России за полгода подскочил на 10%, до 25 трлн руб. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год.

Счетная палата РФ сообщила о том, что госдолг России превысил 25 трлн руб. Представители ведомство выяснило, что с начала 2023 года госдолг вырос на 2,3 трлн руб. или на 10%.

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В документе, опубликованном на официальной странице Счетной палаты РФ, указывается, что к 1 июля 2023 года госдолг России достиг 25,46 трлн руб., что составляет большую часть составленного ранее прогноза Минэкономразвития России ВВП, из запланированных 2,5 трлн руб. на весь 2023 год в целом.

За указанные шесть месяцев 2023 года обслуживание госдолга для России составило 718,1 млрд руб., из них около 644 млрд руб. приходилось на обслуживание внутренних долгов. В Счетной палате РФ сообщили, что высокие темпы экономического роста в первом полугодии объясняются эффектом низкой базы 2021 года.

Со слов руководителя программы «Международные финансы» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирины Андруса, суверенный долг России не превышает $30 млрд, что является самым низким показателем среди европейских стран по суверенному долгу. Андруса добавила и то, что за шесть месяцев 2023 года долг Российская Федерация сократился более чем на $4,1 млрд, а показатель ВВП является самым низким в мире. Из-за высоких ставок в России на 2023 год стоимость обслуживания облигации федерального займа в дальнейшем будет давить на бюджет. При этом доля средств на обслуживание в общем объеме расходов бюджета составила 4,8% — в 2022 году она была на уровне 5,5%.

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По информации издания Коммерсантъ, долговые риски представляют собой угрозу для всех развивающихся стран, включая страны с низким и средним уровнем дохода, с потенциалом долговых рисков. По состоянию на конец 2021 года внешний долг этих стран достиг $9 трлн, а это в два с лишним раза больше, чем в 2011 году. С учетом этого, а также принимая во внимание рост процентных ставок и замедление темпов роста мировой экономики, многие страны могут столкнуться с долговым кризисом.