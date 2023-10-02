Литва, 11 сентября 2023 года запретившая транзит автомобилей с российскими номерами в Евросоюз, потребовала от машин, оказавшихся на ее территории до этой даты, покинуть страну.

Литва в очередной раз потребовала от водителей автомобилей с российскими номерами иметь копию госномера, а также власти выдали уведомление тем, у кого есть автомобиль с российскими номерами. В течение шести месяцев после введения запрета таможенные органы страны призывают вывезти с ее территории и всего Европейского Союза автомобили, ввезенные в страну до введения запрета 11 сентября 2023 года.

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Микроавтобусы с максимум десятью пассажирами подлежат такому же запрету, как того требует балтийская страна для стандартных легковых авто. Новые правила предусматривают отдельное исключение лишь для тех водителей, которые пересекают Литву в Калининградскую область, Россия. Тем не менее, транзит россиян в Калининградскую область не должен превышать 24 часа в Литве и при этом управлять машиной должен ее владелец.

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия запретили въезд автомобилей с российскими номерами после того, как Евросоюз разъяснил ограничения для россиян, возникшие в результате начала специальной военной операции России на Украине. Позже финские пограничники подтвердили возможность провоза одежды, бывших в употреблении мобильных телефонов и ноутбуков, уточнив, что такие предметы также можно провозить.

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В правительстве Литвы сообщили о том, что намерены пойти на ужесточения санкций и собрались отбирать также и автомобили с российскими номерами. Россияне с сентября 2023 года не смогут пересекать границу с личными вещами, в том числе ноутбуками и телефонами, а также не смогут провозить через нее транспортные средства.