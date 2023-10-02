Ozon при сотрудничестве с ВКонтакте разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens.

Российский интернет-магазин Ozon и социальная сеть ВКонтакте разработали операционную систему для смарт-телевизоров Hartens.

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Ozon объявила об открытии торговой марки Hartens в 2022 году и заявила о начале производства собственных телевизоров для продажи только на сайте Ozon. Оболочка Ozon TV будет включать в себя различные сервисы VK, магазин приложений RuStore, голосового помощника «Маруся», а также встроенное в него уникальное приложение для Smart TV. Ozon также представил в качестве новой функции собственное приложение для покупок на Smart TV - Ozon TV.

Благодаря персонализированному выбору продуктов пользователи могут использовать эту услугу для совершения покупок, поскольку компания Ozon стремится превратить ее в такую услугу. Заказы, сделанные с помощью QR-кода, будут отображаться непосредственно на экране телевизора, что позволит клиентам совершить покупку за считанные секунды. После сканирования товара мобильное приложение или веб-сайт Ozon позволяет пользователю заказать товар.

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Телевизоры Hartens, выпускаемые с 2021 года, вывели маркетплейс на третье место в категории телевизоров по общим продажам, а на их долю приходится около 5% всех продаж в России. Компания инициировала продажу автомобилей в конце сентября 2023 года в Москве и Московской области, но со временем Ozon расширит выбор городов.