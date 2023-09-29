Глава ВТБ Костин: ввод «мембраны» приведет к курсам доллара по 200 и 350 рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил на XX Международном банковском форуме, что реализация предложения Минэкономразвития о двойном курсе рубля приведет к падению курса национальной валюты.

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По словам Костина, он против идеи введения суровых административных законов в Российской Федерации. Если мы начнем с двух разных курсов, вероятность получить курс 200 руб. и 350 руб. чрезвычайно высока. Костин предостерег от попыток этой деятельности.

Рынок офшорных рублей, которые обращаются за рубежом и участвуют в играх против российского рубля, возник благодаря активному развитию национальных валют, отметил выступая в конце сентября 2023 года министр экономического развития Максим Решетников. Решетников считает, из-за активного развития платежей в национальных валютах (Россия, Индия, Китай, Беларусь) возник рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в игры против рубля. Тем не менее он подчеркнул, что в повестке дня нет двухкурсовой программы, внутри страны курс 100, а за границей 150.

Центральный Банк России пояснил, что при наличии экстремальных рисков для финансовой стабильности разумно ограничить движение капитала в качестве краткосрочной стратегии. В случае постоянства, такого вида решения - это затруднит внешнеэкономическую деятельность, особенно когда компаниям придется выстраивать новые цепочки поставок и маршруты платежей. Кроме того, регулятор полагает, что созданный регулятором мембранный механизм приведет к множественности валютных курсов и пагубно скажется на финансовом рынке в целом.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что, Россия не может напрямую использовать китайский опыт, потому что это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка в Российской Федерации.