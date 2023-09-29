В «Лаборатории Касперского» обнаружили мошеннические приложения в App Store.

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили, что значительное количество мошенничеств в App Store ориентировано на русскоязычных пользователей, которые используют фейковые учетные платформы.

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Киберпреступники разрабатывают приложения под различные платформы для учета, анализов, курсов различных криптовалют, мимикрирует под разные мини-игры для проверки финансовой грамотности. Хакеры используют личную информацию владельцев устройств iOS, чтобы обманом заставить их участвовать в финансовых мошеннических проектах.

В случае, если пользователь устанавливает и впоследствии запускает одно из поддельных приложений, программа запускает фальшивую HTML-страницу. Жертве представлена инвестиционная платформа, предложенная крупной горнодобывающей компанией, предположительно связанной с предполагаемой группировкой хакеров. Авторы сфабрикованного проекта утверждают, что участники могут заработать 200 - 400 тыс. руб. в месяц.

Платформа предоставляет бесплатный доступ к контенту пользователей путем опроса, что позволяет им получать доступ к сайту по своему усмотрению. Чтобы заполнить онлайн-форму, пользователи должны указать свое полное имя, адрес электронной почты и номер телефона, а также полную информацию о своих финансовых планах, включая вопрос для обсуждения ваших намеченных целей на будущее.

Введенные кем-то персональные данные затем попадают к мошенникам. Впоследствии они вступают в контакт с пользователем, предположительно, чтобы подтвердить его учетную запись, и пытаются убедить его внести определенную сумму денег, заявляя, что он профинансирует тем самым предприятие или бизнес на территории России или ближнего зарубежья.

Некоторые пользователи в комментариях были удивлены, обнаружив в App Store мошеннические приложения в связи с тем, что думали, что в магазине действует крайне строгая модерация. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Пузан предположил, что хакеры просто дурят магазин приложений App Store т.е. обходят модерацию. К примеру, представляют чистое приложение-заглушку или включают в обновление дополнительный функционал, что является одним из нескольких подходов к обходу модерации.

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29 сентября 2023 года специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили Apple о мошеннических приложениях, и сейчас приложения удалены из магазина, однако возможно появиться или есть и другие не замеченные.