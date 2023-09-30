«Яндекс.банк» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные деньги – сейчас на это есть прямой законодательный запрет. Регулятор готов обсуждать этот вопрос с участниками рынка.

«Яндекс.банк» ведет переговоры с Центральным банком Российской Федерации о начислении процентов на электронные кошельки пользователей.

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В Центральном банке РФ сообщили, что предполагаемое использование электронного кошелька было для относительно простых платежей. Поэтому необходимо дальнейшее объяснение от «Яндекс.банка» к переходу электронного кошелька к сберегательному продукту.

В «Яндекс.банке» в свою очередь сообщили о том, что природа электронных кошельков существенно отличается от природы банковского счета или же вклада, что является серьезным отклонением от депозитных характеристик электронного кошелька. В том числе и за счет небольшого остатка на таком электронном кошельке денежных средств пользователей, а он может быть и 10, 100 или же 2 тыс. руб. Начисление процента на такие суммы затруднительное задание для любой организации в том числе а обычного банка.

По данным «Яндекс.банка», примерно 80% счетов имеют баланс менее 100 тыс. руб. и за хранения этих денежных средств, организация ничего не выплачивает. В 2017-2021 годах объем платежей вырос более чем в пять раз – с 281 млрд до 1,1 трлн руб. в России. Количество зарегистрированных электронных кошельков по итогу составило 42 млн.

Директор по взаимодействию с госорганами «Яндекс.банка» Иван Семагин сообщил о том, что Агентство по страхованию вкладов в Российской Федерации не осуществляет страхование электронных кошельков, что является проблемой, в отличие от традиционных банковских вкладов.

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В Центральном банке РФ сообщили, что к 1 сентября 2023 года в России зарегистрирован 61 оператор электронных денежных переводов. В список также входят ЮMoney, Киви Банк, «Яндекс.банка», Ozon Банк, Тинькофф Банк, НКО «Расчетные решения» и ряд других фирм.