5 октября 2023 года в московском аэропорту Домодедово откроется первый в стране пункт выдачи заказов Ozon, размещённый на территории аэровокзала.

Компания Ozon объявила о том, что 5 октября 2023 года откроет свой первый пункт выдачи заказов в московском аэропорту «Домодедово».

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Во время открытой зоны аэропорта будет открыт пункт выдачи пассажиров, расположенный в свободной зоне аэропорта и он станет первым в стране на территории аэропорта. Все туристы смогут получить заказы в аэропорту. Маркетплейс возьмет на себя доставку товаров к месту получения. Отправки будут осуществляться курьерами, которые сотрудничают с Ozon уже значительный период и заслужили положительные отзывы менеджеров и клиентов.

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Пользователи смогут выбирать место, из которого они хотят забрать свои заказы, в приложении или через десктоп-версию торговой площадки Ozon. В пункте выдачи будут две примерочные, обширная зона для клиентов и отличительная вывеска на входе. Партнер маркетплейса Ozon под названием Zont Hotel, предоставляющий гостиничные услуги в «Домодедово», будет управлять точкой Ozon в аэропорту. В 2024 году Ozon планирует открывать новые пункты выдачи по франшизе в аэропортах по всей России.