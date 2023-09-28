Американский разработчик компьютерных игр Valve официально выпустил шутер Counter-Strike 2.

Американский разработчик компьютерных игр Valve официально выпустил шутер Counter-Strike 2. Предыдущая часть серии - Counter-Strike: Global Offensive - вышла 11 лет назад.

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После ограниченного периода тестирования, который длился шесть месяцев, Counter-Strike 2 открывает новую эру в серии Counter-Strike. Игра, основанная на долгожданном игровом движке Source 2, развивает успех своих предшественников с целым рядом улучшений качества жизни, дополненных несколькими ключевыми новыми функциями.

В Counter-Strike 2 вошли новая интерактивность дымовых гранат, обновленными возможностями подбора партнеров по игре и другим внутриигровым функционалом. Она фактически заменила Counter-Strike: Global Offensive. Для тех, кто хочет окунуться в веселье, вы можете поиграть в Counter-Strike 2 - 28 сентября 2023 года - бесплатно через Steam.

Counter-Strike (CS) уже давно является одним из основных жанров шутеров от первого лица, очаровывая геймеров по всему миру своим насыщенным геймплеем и тактической механикой. В течение многих лет ходили слухи о возможности выхода новой части франшизы, но только недавно геймеры получили первое представление о следующей главе истории Counter-Strike: Counter-Strike 2.





В трех видеороликах рассказывается о различных аспектах CS2: новых картах, дымовых гранатах и дополнениях к игре, последнее из которых относится к обновленной, более отзывчивой версии игрового сервера. Counter-Strike 2 будет иметь переработанный графический движок, улучшенную физику и анимацию, а также множество новых видов оружия и игровых режимов. Однако, пожалуй, самым захватывающим дополнением является внедрение передовой технологии искусственного интеллекта в античите.

Помимо одиночной кампании, в Counter-Strike 2 появится переработанный многопользовательский режим с новыми картами, режимами и игровой механикой. Поклонники франшизы Counter-Strike могут рассчитывать на такой же уровень интенсивности и стратегического геймплея в многопользовательском режиме.

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