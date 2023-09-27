Интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей на своем маркетплейсе, при этом пока что сервис доступен в Москве и Московской области.

Интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей на своем маркетплейсе. В Москве и Московской области на 27 сентября 2023 года услуга уже доступна, а со временем список городов и партнеров вырастет.

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Как сообщает издание «Ведомости», автомобили, зарезервированные для продажи на торговой площадке, поступают на сентябрь 2023 года исключительно от онлайн-дилера китайской марки Chery - ООО «Деливери Кар».

Компания Ozon не исключает использования своего банка в качестве единственного канала для выдачи кредита на приобретение автомобилей. Проблема заключается лишь в том, что сам банк не несет ответственности за расходы кредитов и не интересуется, как они используются. В большинстве случаев клиенты направляют деньги, которые они тратят, на покупку оборудования, ремонт и оплату обучения. Ozon отложила решение данного вопроса, как не приоритетный на данном этапе.

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В 2020 году интернет-магазин Ozon уже пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили». В то время по законодательству Российской Федерации покупатель мог на маркетплейсе только забронировать машину, а оплачивать покупку предстояло у дилера в оффлайн салоне. В 2023 году весь процесс проходит онлайн, а само подписание договора купли-продажи автомобиля подписывается при доставке.