«Яндекс Банк» начал предлагать кредиты пользователям приложения Yandex Pay.

«Яндекс.Банк» с 27 сентября 2023 года будет выдавать потребительские кредиты на сумму до 1 млн руб. сроком на три года.

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Каждому клиенту «Яндекс.Банк» предоставляется определенный процент от ставки. Об этом пользователи банка были уведомлены посредством push-уведомления, появившимся в платёжном сервисе компании Yandex Pay.

Для осуществления платежей раз в месяц заемщику бесплатно выдается карта Yandex Pay с денежными средствами, которые будут списываться с карты. Клиенту «Яндекс.Банка» необходимо будет предоставить верифицированный профиль на портале госуслуг, после этого пользователям разрешат подать заявку на кредит. Представитель «Яндекс.Банка» сообщили о том, что кредиты являются лишь пилотным проектом и компания «Яндекс» постоянно тестирует новые продукты на основе отзывов своих пользователей.

Система скоринга «Яндекс.Банка» основана не на банках, а на огромном наборе данных. По словам разработчиков, кредиты не универсальны и доступны не всем пользователям. Компания «Яндекс» тренирует свой искусственный интеллект на первых собственных клиентах «Яндекс.Банка».

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Со слов директора по развитию цифровых каналов банка «Синара» Алексея Аверина, кредиты от «Яндекс.Банка» будут включены в экосистему компании «Яндекс». Аверин заявил, что потребительские кредиты могут дополнять и усиливать другие сервисы компании в синергии. К примеру, тем клиентам, кто хочет совершить дорогостоящую покупку на «Яндекс.Маркете» в кредит, будет предлагаться рассрочка от «Яндекс.Банка».