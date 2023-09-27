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«Яндекс.Банк» с 27 сентября 2023 года будет выдавать потребительские кредиты на сумму до 1 млн руб. сроком на три года.
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Каждому клиенту «Яндекс.Банк» предоставляется определенный процент от ставки. Об этом пользователи банка были уведомлены посредством push-уведомления, появившимся в платёжном сервисе компании Yandex Pay.
Для осуществления платежей раз в месяц заемщику бесплатно выдается карта Yandex Pay с денежными средствами, которые будут списываться с карты. Клиенту «Яндекс.Банка» необходимо будет предоставить верифицированный профиль на портале госуслуг, после этого пользователям разрешат подать заявку на кредит. Представитель «Яндекс.Банка» сообщили о том, что кредиты являются лишь пилотным проектом и компания «Яндекс» постоянно тестирует новые продукты на основе отзывов своих пользователей.
Система скоринга «Яндекс.Банка» основана не на банках, а на огромном наборе данных. По словам разработчиков, кредиты не универсальны и доступны не всем пользователям. Компания «Яндекс» тренирует свой искусственный интеллект на первых собственных клиентах «Яндекс.Банка».
Со слов директора по развитию цифровых каналов банка «Синара» Алексея Аверина, кредиты от «Яндекс.Банка» будут включены в экосистему компании «Яндекс». Аверин заявил, что потребительские кредиты могут дополнять и усиливать другие сервисы компании в синергии. К примеру, тем клиентам, кто хочет совершить дорогостоящую покупку на «Яндекс.Маркете» в кредит, будет предлагаться рассрочка от «Яндекс.Банка».