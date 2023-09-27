Binance заключила соглашение о продаже, сумма сделки не уточняется. Обратный выкуп условиями сделки не предусмотрен. Планируется, что переход существующих пользователей будет осуществляться в течение года.

Компания Binance объявила об уходе из России, криптовалютная биржа продаст российский бизнес компании CommEX. Процесс выхода из системы Binance для существующих российских пользователей займет до одного года.

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Главный специалист по комплаенсу Binance Ной Перлман заявил, заглядывая в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией комплаенса Binance. Этот шаг является частью более широкого внимания Binance к комплаенсу и соблюдению нормативных требований в более чем 100 других странах, где она продолжает свою деятельность.

В то время как Россия ужесточает правила работы криптобирж, США одновременно расследуют деятельность биржи Binance на предмет потенциальных нарушений санкций США против России.

6 мая 2023 года отдел национальной безопасности Министерства юстиции США инициировал расследование в отношении Binance. Расследование было сосредоточено на том, разрешила ли биржа российским клиентам получить доступ к своей платформе в нарушение санкций США.

25 апреля 2023 года Binance незаметно сняла ограничения, которые она наложила на граждан и резидентов России более года назад. Первоначально эти ограничения были введены в марте 2022 года после того, как Европейский союз ввел санкции против России за начала специальной военной операции на Украине. В то время Binance прекратила поддерживать депозиты с карт Visa и Mastercard, выпущенных в России. Однако к апрелю 2023 года пользователи смогли вносить депозиты в российских рублях и других валютах с банковских карт, выпущенных в Российской Федерации. Биржа также сняла лимиты на счета с балансом более €10 тыс. для пользователей в России.

Binance и CommEX наметили упорядоченный процесс миграции пользователей и их активов. Для того чтобы существующие российские пользователи будут уверены, что их активы находятся в безопасности и будут защищены в течение всего переходного периода в размере одного года. Новые пользователи из России с октября 2023 года будут немедленно перенаправлена на CommEX, и со временем их количество будет увеличиваться.

Хотя финансовые условия сделки остаются нераскрытыми, примечательно, что у Binance не будет никакого постоянного распределения доходов от продажи. Кроме того, у компании Binance нет возможности выкупить доли в бизнесе CommEX, что означает полный уход с российского рынка.

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Несмотря на уход из России, Binance сохраняет оптимизм в отношении перспектив роста индустрии Web3 во всем мире. Продажу CommEX можно рассматривать как стратегический шаг Binance, направленный на то, чтобы ориентироваться в сложном и меняющемся регулятивном ландшафте как в России, так и во всем мире.