Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей Lada для рынка Африки.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подписал соглашение с компанией, расположенной в Эфиопии, о производстве автомобилей Lada в Африке.

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По словам посла Эфиопии в России Чам Угала Уриат, российские автомобили Lada вскоре появятся в соседних странах, в том числе в Эфиопии. Производство автомобилей в Эфиопии будет ориентирована и на других государств-соседей как Кении, Сомали, Судана и Южного Судана. По словам дипломата, другие российские производители также рассматривают Эфиопию в качестве потенциального партнера, что свидетельствует о готовности сотрудничать с его страной ряда крупных игроков. На сентябрь 2023 года Чам Угала Уриат не раскрыл эти бренды, но отметил, что уже двое из них находятся в процессе консультирования.

Бренды «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Соллерс» пополнили в сентябре 2023 года санкционный список Соединенных Штат Америки, как российских авто производителей.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что «АвтоВАЗ» вряд ли будет платить дополнительный налог на прибыль в 2023 году, поскольку автопроизводитель не попадает под критерии, обязывающие к дополнительному платежу в бюджет России.