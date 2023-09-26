26 сентября 2023 года компания Valve неожиданно выпустила бета-версию SteamVR 2.0 - интерфейса платформы, предназначенного для устройств виртуальной реальности.

Компания Valve запустила бета-версию программного обеспечения SteamVR 2.0, отвечающего за виртуальную реальность на платформе Steam. Это обновление вводит ряд новинок и улучшений.

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Бета-релиз SteamVR 2.0 включает в себя Steam Chat и Voice Chat, улучшенный виртуально-реалистичный магазин Steam и обновленную клавиатуру. SteamVR 2.0 использует большинство текущих функций Steam и Steam Deck, что делает его значительным обновлением для энтузиастов виртуальной реальности.

В Valve заявили, что это только начало пути SteamVR 2.0, обещая дополнительные обновления до конца 2023 года. Разработчики компании будут собирать отзывы и устранять любые проблемы в ПО.

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Новые обновления SteamVR 2.0 пригодятся владельцам Valve Index, а также пользователям всех наушников, совместимых со SteamVR, таких как Meta Quest 2 и Meta Quest 3. Для того чтобы попробовать новую бета-версию SteamVR, пользователи могут найти инструкции на веб-сайте Steam. Однако, для полного функционала SteamVR 2.0 необходимо подписаться на бета-версию Steam Client.