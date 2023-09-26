Компания Samsung возобновил финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в России.

Компания Samsung возобновила финансовую помощь партнерам по продаже оборудования компании на территории Российской Федерации.

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Изначально до 24 февраля 2023 года, компания Samsung выплачивала денежные выплаты в виде различных бонусов за продажу своей продукции в виде планшетов, смартфонов и других устройств. После компания заморозила свое сотрудничество с российскими партнерами. В конце сентября 2023 года, стало известно изданию «Известия» о том, что Samsung возобновила финансовую поддержку партнеров в России.

По данным издания «Известия», иностранные аффилированные с российскими импортерами и продавцами структуры получают от вендора премию примерно от 1% до 10% от стоимости приобретаемого товара. Источники заявили, что Samsung пришлось вернуть покупателей и ритейлеров из России для оказания услуг своим российским клиентам из-за уменьшения доли рынка в мире и падения продаж компании Samsung в целом.

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Таким образом с конца сентября 2023 года бизнес структуры начнут окупать свои затраты на продажи и продвижение в Российской Федерации товаров от компании Samsung. Речь идет даже об импортируемых товарах, входящих в схему параллельного импорта.