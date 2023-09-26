Руководители мессенджера WhatsApp передумали запускать в России сервис каналов WA Channels.

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Meta, передумал запускать в России сервис каналов - WA Channels.

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Объявление WhatsApp о функции каналов WA Channels 12 сентября 2023 года ознаменовало запуск функции. Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, признал, что работа WhatsApp в России может быть пересмотрена. Руководство WhatsApp подчеркнуло, что в ближайшие несколько недель WhatsApp позволит любому желающему создать собственный канал через WA Channels, но только не российским пользователям.

Функция WA Channels мессенджера WhatsApp на 26 сентября 2023 года доступна пользователям более чем в 150 странах. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

Американская компания Meta была официально признана экстремистской организации на территории России. Продукты компании Meta заблокированы в Российской Федерации с марта 2022 года. Для продукта компании под названием WhatsApp, Генпрокуратура РФ сделала исключение, пояснив это тем, что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации.

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По данным сервиса TextBack, с января по июль 2023 года на переписки с клиентами в России было потрачено 65 млн руб., это в три раза больше, чем этот же период в 2022 году. На конец сентября 2023 года российский бизнес продолжает активно использовать мессенджер WhatsApp от Meta.