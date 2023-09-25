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ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей в октябре 2023 года
Банк России планирует презентовать обновленные банкноты номиналом 1 и 5 тыс. руб. в октябре 2023 года.

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Новые банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей выпустят Банк России в октябре 2023 года. Российское предприятие Гознак на 25 сентября 2023 года банкноты уже активно печатает, поскольку по цвету они не будут отличаться от существующих.

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Купюры 1 и 5 тыс. рублей будут более безопасными, чем даже самые защищенные на сентябрь 2023 года в виде сто рублевых. Об этом изданию Известия сообщил заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов. Белов заявил, что на банкнотах отображены выбранные экспертами основные достопримечательности, которые затем были отображены на купюрах.

Сергей Белов подтвердил выполнение задания группы специалистов по модернизации банкноты номиналом 500 руб., которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Согласно предложениям Центрального банка России, ее планируется выпустить в обращение в 2024 году.

Начиная с 2014 года, банкоматы и платежные терминалы часто временно прекращали прием банкнот номиналом 5 тыс. руб. некоторыми крупнейшими банками в России. В связи с тем, что рынок наводнили поддельные купюры высокого качества, и коммерческие банки были вынуждены взять паузу для замены программного обеспечения в своих платежных устройствах. В ЦБ РФ заявляли на то время, что преступники в основном используют низкопробные фальшивки, которые только банкоматы могут распознать. Несмотря на усилия банка по улучшению софта банкоматов и повышению безопасности в период с 2019 по 2022 года, количество поддельных купюр в России лишь росло.

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Летом 2022 года, выпуская обновленную сторублевую купюру, Банк России объявил об изменении дизайна банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей.

#россия #экономика #обновление #банк россии #1000 рублей #5000 рублей #банкноты
Источник: rbc.ru
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