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devchidable
iPhone 15 зависает в режиме восстановления или передачи файлов
Пользователи iPhone 15 довольно часто хотят перенести файлы со своих старых iPhone, но их устройства зависают.

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Смартфоны iPhone 15 от Apple недавно поступили в продажу, клиенты могут приобрести и наслаждаться ими вместе с новым обновлением iOS. Но на 25 сентября 2023 года стало известно о том, что некоторые устройства зависают во время настройки при попытке перенести файлы со старого iPhone.

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Довольно часто пользователи хотят перенести файлы со своих старых iPhone. Это действие с легкостью перемещает все пользовательские медиа и приложения и не прерывает рабочий день.

«Мой iPhone 12 застрял в петле с логотипом белого яблока при обновлении iOS 15 и не включается. Как это исправить? Есть предложения?», - сообщил один из пользователей iPhone 15.

Компания Apple отправила новое обновление программного обеспечения для всех четырех моделей и рекомендует пользователям установить это обновление перед передачей файлов со старого телефона. Если пользователь не установит это обновление, то его смартфон может зависнуть картинка. В случае если все-таки клиенты установят обновление, то они смогут продолжить работу без каких-либо проблем с устройством. Пользователи iPhone 15 также могут загрузить его из iCloud.

Старое ПО для iPhone 15 поставляется с ошибкой, которая предотвращает передачу данных с iPhone 14 на iPhone 15 при настройке. В iPhone 15 необходимо обновить до iOS 17.0.2, чтобы передача заработала. Чтобы обновить устройство, подключите телефон к компьютеру по кабелю, загрузите iOS 17.0.2 и установите ее, а затем настройте.

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К счастью, если пользователь решит пропустить обновление и продолжить передачу файлов напрямую с другого iPhone, это можно исправить и в ручную. Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости, затем проделайте то же самое с кнопкой уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте боковую кнопку до тех пор, пока не появится логотип Apple. Не отпускайте до тех пор, пока не появится изображение компьютера и кабеля. Найдите свой iPhone 15 в Finder на macOS или в iTunes на Windows. Выберите «Восстановить», когда увидите возможность восстановить или обновить. Затем все должно продолжиться в обычном режиме с помощью программы настройки.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 15 #ошибка #передача данных
Источник: ukeysoft.com
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