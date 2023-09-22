По штабу Черноморского флота нанесен ракетный удар, сохраняется риск повторной атаки, сообщил губернатор Севастополя.

Согласно информации, полученной от губернатора Севастополя Михаила Развожаева, штаб флота в Севастополе подвергся ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины.

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Губернатор обратился к жителям города с просьбой быть осторожными и не подходить к обнаруженным осколкам, а вместо этого сообщать об этом в службу экстренной помощи. Он также попросил жителей не покидать здания и следовать в укрытия в случае звуков сирены. В результате ракетной атаки по штабу флота в Севастополе погиб российский военный, сообщает Минобороны РФ. Всего российские средства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на город. По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. В Севастополе продолжают тушить подвергшийся ракетной атаке штаб ЧФ. Перекрыт центр города, а также приостановлено морское сообщение с северной стороной и другими частями города.

В настоящее время все оперативные службы Севастополя находятся на месте происшествия. Губернатор опубликовал инструкцию о правилах поведения при сирене воздушной тревоги. По предварительной информации, удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли англо-французской крылатой ракетой воздух-земля Storm Shadow. Как сообщают очевидцы, обломки разбросаны на большом расстоянии, к месту происшествия направлено множество автомобилей скорой помощи. В результате атаки движение морского пассажирского транспорта было приостановлено.

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В июле 2022 года штаб флота в Севастополе также подвергся атаке, а в середине сентября 2023 года ракетный удар был нанесен по судоремонтному заводу. Необходимо отметить, что запад понимает серьезность и последствия этих ударов по Республики Крым, примеру этому может служить заявление представителя российского президента Дмитрия Пескова.